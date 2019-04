I lecchesi sbagliano per due volte la tripla del potenziale over time.

Lecchesi penalizzati dalle basse percentuali da oltre l’arco (3/19).

LECCO – Una combattiva Gimar Lecco cede due punti preziosissimi nella lotta salvezza alla Tramarossa Vicenza. Gli ospiti passano al Bione col punteggio di 66-69.

Il Lecco conferma il quintetto vincente di settimana scorsa con Caceres e Brunetti, panchina per Rattalino. La Gimar inizia in maniera grintosa ma piuttosto farraginosa: agli uomini di coach Maurizio Bartocci difetta la precisione, non certo la voglia di lottare (8-8). Vicenza prova il primo strappo con un parziale di sette punti consecutivi. I lecchesi cercando di restare in scia ma l’ex capitano bluceleste Daniele Quartieri fissa il massimo vantaggio ospite due triple in altrettanti tiri (12-21).

Il secondo quarto inizia con la Gimar in difficoltà (15-24). Con pazienza i lecchesi provano a riavvicinarsi (26-31) grazie a un positivo Luca Rattalino, senza tuttavia impensierire realmente i vicentini (30-38).

Nel secondo tempo Vicenza punta molto il gioco sui lunghi, venendo premiata fin troppo generosamente da una coppia arbitrale che manda i lecchesi in bonus dopo meno di quattro minuti. I vicentini toccano per la prima volta la doppia cifra di vantaggio con una tripla dall’angolo dello scatenato Andrea Campiello (34-45). Il Lecco prova a tornare in vita con l’aggressività difensiva, dopo esser stato anche sotto di quattordici punti, arrivando fino al meno sei con il canestro quasi sulla sirena di Micheal Teghini (49-55).

L’ultima frazione inizia col quarto fallo di Alberto Cacace e il tecnico alla panchina per proteste, ma la Gimar non si fa demoralizzare e arriva a un solo possesso di svantaggio col canestro più fallo del ligure (54-56). Una tripla di Mattia Molteni porta i lecchesi a un punto di distacco, ma Vicenza prova una nuovla fuga con otto punti filati (57-65); la Gimar ha il merito di non mollare e torna nuovamente a contatto. Il rimbalzo offensivo di Campiello regala tre punti di margine a Vicenza con 23 secondi da giocare. Di Prampero sbaglia la tripla del pareggio, ma Cacace prende il rimbalzo, subisce fallo e segna i liberi del nuovo meno uno. Il quinto fallo di Cacace consegna a Campiello – miglior marcatore di serata a quota 26 punti – la possibilità di fissare il punteggio sul 66-69, con le triple del pareggio di Teghini e Marinello che non centrano il fondo della retina.

GIMAR LECCO – TRAMAROSSA VICENZA 66-69

PARZIALI: 15-24, 30-38, 49-55, 66-69.

LECCO: Marinello 11, Favalessa n.e, Teghini 11, Caceres, Molteni 5, Chinellato 4, Brunetti 4, Cacace 14, Ratti n.e, Rattalino 13, Di PRampero 4. All. Bartocci.

VICENZA: Quartieri 8, Gallipoli 2, Demartini 6, Montanari 2, Corral 10, Campiello 1, Conte 7, Contrino n.e, Campiello 26, Crosato 7. All. Venezia.