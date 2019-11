Basket Serie B. La Gordon c’è, battuta Vigevano

Rimonta vincente nell’ultimo quarto

Prova da cecchino per Fabio Bugatti

OLGINATE – Vittoria importante per la Gordon Olginate. La squadra di coach Meneguzzo infligge alla Elachem la seconda sconfitta in terra lecchese, dopo il ko contro la Gimar Lecco.

Il primo quarto tra Olginate e Vigevano è giocato sul filo dell’equilibrio, con gli ospiti che sprintano verso la fine e chiudono 19-23. La squadra pavese prova a dilatare ulteriormente il distacco con una schiacciata di Beretta e un canestro di Aromando, ma la Gordon non si perde d’animo. Sette punti filati di uno scatenato Fabio Bugatti – saranno tredici alla fine del primo tempo – consentono ai padroni di casa di impattare a quota trenta. Adesso è Olginate che spinge e riesce ad andare al riposo con cinque punti di margine (41-36).

Il rientro in campo di Olginate non è granché, infatti gli ospiti impattano il match dopo soli tre minuti della ripresa con un canestro da tre punti di Filippini (43-43). Nessuna delle due squadre riesce a prendere in mano la partita in maniera decisa e a dieci minuti dalla sirena finale Olginate si ritrova con quattro lunghezze da recuperare (54-58).

L’ultimo quarto, dopo una furiosa rimonta, la Gordon riesce a mettere in naso avanti con un parziale di 7-2, sorpassando con due liberi di Alessio Donadoni a tre minuti dalla fine del match. Vigevano non molla, ma altri due liberi di Donadoni – a venti secondi dalla sirena finale – spingono Olginate sopra di tre lunghezze (80-77). L’errore di Mazzocchelli permette alla Gordon di chiudere il match ancora con l’ala monzese, per l’82-77 finale.

“Abbiamo vinto una bella partita, molto tirata, contro una signora squadra – dichiara coach Massimo Meneguzzo – per una volta siamo stati cinici, approfittando degli episodi. I ragazzi ci hanno creduto, hanno osato e abbiamo portato a casa due punti importanti.”

GORDON OLGINATE – ELACHEM VIGEVANO 82-77

PARZIALI: 19-23, 41-36, 54-58

OLGINATE: Bugatti 21, Gorreri 5, Basile 13, Tagliabue 12, Donadoni 15, Bedin 2, Butta n.e, Mentonelli, Rattalino 12, Manetti, Chiappa n.e, Gatti 2. All. Meneguzzo.