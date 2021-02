Basket Serie B. Olginate sfiora l’impresa contro Piacenza

Olginate spreca un vantaggio di sette punti a metà ultimo quarto e va ko

Grande prestazione dell’erbose Giacomo Bloise, autore di diciassette punti

ERBA – La Missoltino.it Olginate “spaventa” la Bakery Piacenza, prima della classe nel girone B2. La squadra di coach Max Oldoini sfiora il colpaccio e perde nel finale di sole due lunghezze.

Nel primo quarto la partita è in equilibrio. La Missoltino.it può contare sul precisissimo Andrea Negri – otto punti e 2/2 da oltre l’arco – e sul roccioso Giovanni Lenti per arginare la forza di Piacenza, chiudendo il primi dieci minuti in perfetta parità (19-19)

Nella seconda frazione sono gli ospiti a partire meglio con sei punti filati di Birindelli. Olginate contraccambia il favore e impatta nuovamente (25-25) con l’incisivo Filippo Giannini. Piacenza prova più volte la fuga ma la NPO non molla e chiude il primo tempo sotto di sole due lunghezze (36-38) grazie allo spettacolare Lenti, negli spogliatoi con un “bottino” di undici punti e sette rimbalzi in soli quindici minuti di gioco.

Il terzo quarto è una fotocopia del secondo, coi piacentini che guadagnano qualche punto di vantaggio e gli olginatesi che non si fanno staccare mai del tutto (55-56).

Olginate prende il comando della partita con un canestro da tre punti di Giacomo Bloise e ora è Piacenza a inseguire. La Missoltino.it tocca il massimo vantaggio con Michele Tremolada (69-62) a cinque minuti dalla sirena finale.

La Bakery rimonta (71-74), Olginate non si arrende e sorpassa nuovamente con due liberi di uno scatenato Bloise, autore di dodici punti nell’ultimo quarto (75-76).

L’ennesimo canestro di Perin porta in vantaggio gli ospiti, ma la Missoltino ha ancora una ventina di secondi per vincere il match. È proprio l’idolo di casa Bloise a perdere il pallone decisivo; il successivo libero di Perin fissa il punteggio sul 75-77 finale.

Quattro uomini in doppia cifra per Olginate, guidati dai 17 di Bloise. Tra i piacentini il migliore è stato Perin a quota ventuno.

MISSOLTINO.IT OLGINATE – BAKARY PIACENZA 75-77

PARZIALI: 19-19; 36-38; 55-56

OLGINATE: Negri 10, Giannini 15, Bloise 17, Avanzini 5, Tagliabue 4, Tremolada 4, Chiappa n.e, Marazzi n.e, Ambrosetti, Donegà n.e, Lenti 15, Brambilla 5. All. Oldoini.