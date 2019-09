Basket Serie B. Una concreta Gordon ha la meglio su Vigevano

La squadra lecchese vince tre quarti su quattro.

I pavesi rimaneggiati, solo otto giocatori a referto.

OLGINATE – Seconda partita prestagionale per la Gordon Olginate. Definirla amichevole è errato perché, primo quarto a parte, nella sfida contro l’Elachem Vigevano di amichevole in campo c’era proprio poco: contatti duri, polemiche, tecnici, antisportivi e un arbitraggio parso per lunghi tratti inadeguato al livello dei giocatori sul parquet.

Il quintetto di inizio gara per coach Meneguzzo è formato dall’esordiente Nicolò Basile – ai box contro Stanford – Bugatti, Donadoni, Manetti e Rattalino. Vigevano, presentatasi con soli otto giocatori a referto, inizia bene e scappa via grazie al talento di Patrizio Verri (3-10), al quale rispondono Basile e Bugatti con sei punti a testa (12-16).

L’ingresso di Marco Tagliabue cambia le carte in tavola e consente alla Gordon di rivoltare il quarto come una frittata, vincendolo 23-20.

Il secondo parziale, ripartendo dal punteggio di 0-0, è il meno gradevole. Vigevano passa più tempo a protestare con gli arbitri che a giocare e il risultato è una Gordon che vola sulle ali dell’entusiasmo (17-4) e chiude sul punteggio di 19-11.

Nella ripresa gli animi si stemperano un poco. I pavesi ritrovano gioco e tranquillità. LA Gordon difesa di precisione e la frazione se la aggiudicano i pavesi con un parziale di 15-25.

L’ultimo quarto è il più equilibrato. Le squadre arrivano appaiate fino al 16-16, ma due liberi di Basile (11/12 in serata) e altrettanti di Luca Rattalino chiudono la frazione con la terza vittoria per la Gordon (20-16).

“Abbiamo fatto un altro passo avanti. Loro sono una asquadra tosta ed esperta, ma li abbiamo affrontati con giudizio. Dobbiamo sistemare la nostra difesa sul pick&roll, ma sono comunque soddisfatto di quello che hanno fatto i miei ragazzi” dichiara coach Massimo Meneguzzo.

GORDON OLGINATE – ELACHEM VIGEVANO 77-72

PARZIALI: 23-20; 19-11; 15-25; 20-16.

OLGINATE: Bugatti 8, Tagliabue 10, Basile 11, Gatti 2, Bedin 7, Manetti 6, Mentonelli 7, Rattalino 6, Donadoni 9, Gorreri 12. All. Meneguzzo