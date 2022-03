Basket Serie C femm. La Lecco Basket Women sfiora il colpaccio a Melzo

Lottato alla pari per oltre tre quarti con la capolista

Festa per il rientro in campo di Elisa “Pina” Colombo

MELZO (MI) – Inizia con una sconfitta onorevole la fase di classificazione della Lecco Basket Women. Le ragazze lecchesi hanno perso di sole sette lunghezze sul campo della capolista Basket Melzo (48-41), restando in gara per oltre tre quarti.

La Lecco Basket Women inizia col piglio giusto e chiude il primo quarto in vantaggio (9-10). Le padrone di casa mettono il naso avanti nel secondo quarto ma, alla fine del primo tempo, le due formazioni vanno negli spogliatoi in perfetta parità (24-24).

La squadra di coach Valentina Canali prova ad approfittare delle difficoltà nel tiro da fuori di Melzo con la difesa a zona. La scommessa paga dividendi (29-32) ma un paio di distrazioni consentono alle milanesi di passare in vantaggio (36-35). La squadra bluceleste resiste fino alla metà del quarto periodo e poi non trova più la via del canestro. Melzo ne approfitta e mette a segno la fuga decisiva, vincendo col punteggio di 48-41.

Susanna Davide è l’unica lecchesi in doppia cifra, con 10 punti. Esordio stagionale per Elisa “Pina” Colombo, che rientra sui campi da gioco dopo quasi tre anni di assenza.

“Abbiamo giocato alla pari per 30′ abbondanti contro la prima senza Capaldo e Nava. Possiamo solo trarre fiducia e motivazioni da questa partita. Certo, durante la partita abbiamo commesso errori, in particolare in attacco, con spaziature spesso sbagliate che non ci hanno permesso di allargare il campo e trovare quei tiri da fuori che ci avrebbero dato fiducia – dichiara coach Canali – alle ragazze avevo chiesto solidità difensiva e l’abbiamo avuta. Purtroppo dagli errori in attacco sono nati tre contropiedi subiti nel quarto periodo che ci hanno affossato. Nonostante questo, siamo uscite a testa alta dal confronto con la prima della classe in trasferta”.

BASKET MELZO – LECCO BASKET WOMEN 48-41

PARZIALI: 9-10; 24-24; 36-35

LECCO: Chitelotti, Scola 2, Pozzi 6, Romanò, Colombo 4, Davide 10, Oddo 4, Greppi 6, Benzoni 2, Rota, Mandonico 7. All.: Canali.