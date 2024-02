Basket Serie C Femminile. Lecco Basket Women sconfitta da Gallarate

Ottima prova contro la capolista, ancora imbattuta

“Risultato fin troppo severo” dichiara coach Canali

GALLARATE – La capolista Isotec Gallarate si è dimostrata troppo forte per le pur volenterose ragazze della Lecco Basket Women, capaci comunque di dare battaglia fino alla fine del match.

Le varesine mettono subito le cose in chiaro con una partenza sprint (11-2), con il punteggio che si dilaterà fino al 23-11. Le blucelesti sono brave però a non mollare e riescono ad andare negli spogliatoi con uno svantaggio in singola cifra (28-19).

La formazione di coach Valentina Canali prova a rientrare nel match con la difesa, lasciando alle padrone di casa la miseria di cinque punti nel terzo quarto, ma l’attacco ha comunque le polveri bagnate. Le lariane arrivano sino al meno cinque, con la palla in mano (35-30) e poi crollano nel finale, perdendo con un punteggio fin troppo generoso per le gallaratesi (51-37)

“Il risultato finale è fin troppo severo, alla fine le energie sono venute meno, e non siamo state lucide nella gestione di possessi importanti. Sul 35-30 palla in mano abbiamo sciupato il possesso e da lì è cambiata l’inerzia che con tanta energia avevamo girato a nostro favore nel terzo quarto – dichiara coach Canali – purtroppo abbiamo tirato con percentuali troppo basse per poter aver la meglio di una squadra costruita per salire e che oggi ha dimostrato di essere competitiva per farlo. Abbiamo visto cosa ci manca per essere a livello dei primi della classe, e sappiamo di dover tornare in palestra per lavorare ancora più duramente per provare a colmare questo gap. Questa sconfitta deve essere tutta motivazione”.

ISOTEC GALLARATE – LECCO BASKET WOMEN 51-37

PARZIALI: 18-8, 28-19, 33-26

LECCO: Bassani 2, Aondio 3, Chitelotti ne, Capaldo 2, Galli, Scola 4, Donghi ne, Davide 7, Oddo 6, Ratti, Fumeo ne, Capellini 13. All.: Canali.