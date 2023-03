Basket Serie D. Civatese a valanga, pesante sconfitta per Pescate

I grigiorossi dominanti contro il fanalino di coda Cucciago

Pescate crolla nella ripresa contro Seregno

CADORAGO – Una spietata Edilcasa Civatese domina la partita sul campo della Doppio Malto Cadorago, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

I padroni di rasa resistono per un quarto ma già dalla seconda frazione i grigiorossi lecchesi prendono il largo andando negli spogliatoi con un’ampia doppia cifra di vantaggio (30-44).

La formazione lecchese non rischia nulla nella ripresa, ampliando ulteriormente in vantaggio e chiudendo il match sul punteggio di 58-82 grazie alla sorprendente prestazione del lungo lecchese Mario Laci, autore di 24 punti.

Nonostante il successo, scontento coach Fausto De Lazzari. “È stata una brutta partita, ma abbiamo portato a casa il risultato”.

DOPPIO MALTO CADORAGO – EDILCASA CIVATESE 58-82

PARZIALI: 19-19; 30-44; 41-60

CIVATE: Laci 24, Galli 21, Negri 9, Corti 7, Castagna 7, Bosso 4, Capovilla 4, Panzeri 3, Boselli 2, Lomasto 1 ,Castellazz,i Brusadelli. All. De Lazzari.

MALGRATE – Pesante “scoppola” subita dall’Autovittani Pescate contro il Basket Seregno di coach Ivano Perego, ex assistente di coach Meneguzzo al Basket Lecco. La formazione lecchese resiste un tempo e poi crolla verticalmente nella ripresa.

Il primo quarto è in equilibrio (22-23) ma già dalla seconda frazione gli ospiti iniziano ad aumentare il divario, andando negli spogliatoi in controllo (36-44).

La difesa dell’Autovittani non si presenta in campo nella ripresa e Seregno ne può approfittare, mettendo nel cesto avversario 53 punti in soli venti minuti, compreso un parziale di 7-27 nell’ultimo quarto che rende il divario molto pesante (58-97).

“Una brutta partita da parte nostra – ammette coach Davide Figini – purtroppo siamo sfortunati, da un mese ci alleniamo in pochi a cauda degli infortuni e con le prime della classe la paghi. Ora dobbiamo riprendere le energie per concludere al meglio il campionato”

AUTOVITTANI PESCATE – BASKET SEREGNO 58-97

PARZIALI: 22-23; 36-44; 51-70

PESCATE: Bianchi 12, Cala 12, Invernizzi 9, Porcaro 7, Butti 6, Cazzaniga 4, Garota 4, Albenga 3, Crevenna 1, Colombo, Motta, Suzani. All. Figini