Basket Serie D. Edilcasa Civatese, il roster è completo

Tredici giocatori in rosa

“Voglio una squadra aggressiva, partiamo senza obiettivi”

CIVATE – L’Edilcasa Civatese è pronta per affrontare la prossima stagione. La formazione di coach Marco Brusadelli ha “asciugato” il roster – aggiunto il solo Riccardo Rotta – e annunciato una collaborazione col Basket Oggiono.

“Il gruppo sarà composto da tredici giocatori, due meno rispetto ai quindici dello scorso anno – dichiara coach Marco Brusadelli – abbiamo una collaborazione con Oggiono per i nostri 2003, e in caso di necessità li useremo per integrare il gruppo di allenamento. L’idea è di dar loro la possibilità di giocare in un campionato senior di Prima divisione, facendoli maturare sul campo, in vista di un ipotetico futuro rientro.”

A lasciare la formazione grigiorossa saranno Emanuele Consonni, Anderson Huertas, Pietro Castagna e Riccardo Brusadelli, con gli ultimi due diretti a Oggiono.

“La rosa è composta da nove senior e quattro under, provenienti dal nostro vivaio – prosegue l’allenatore civatese – questo vuol dire che uno dei senior rimarrà fuori. Questo ci tutela in caso di infortuni lunghi e contemporaneamente aumenta la competitività degli allenamenti.”

Oltre al roster, la società grigiorossa cambierà parte del coaching staff. “L’assistente sarà Luigi Castagna. Alessandro Brusadelli, vice coach nelle ultime stagioni, passerà a Oggiono con lo stesso ruolo, fungendo da ponte tra le due formazioni.“

“Lo scorso anno siamo partiti coi favori del pronostico e abbiamo fatto fatica, nonostante avessimo il primo posto nel girone. Ci aspettavamo un campionato più solido, ma essere visti come i favoriti ci ha messo un po’ in difficoltà. Per questo non parlo ora di classifica, voglio solo una squadra che giochi in maniera aggressiva, con la mente sgombra, cosa che lo scorso anno non si era sempre vista” ha concluso l’allenatore.