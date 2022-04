Basket Serie D. Giacomo Garota, incredibile squalifica di un mese

Inconcepibile la decisione del giudice sportivo

Il giocatore fermato fino al 5 maggio per “Atti di violenza nei confronti degli arbitri”

VERCURAGO – Lascia pesanti strascichi la sconfitta casalinga di settimana scorsa della Medinmove Vercurago contro Cavenago Brianza. Il giudice sportivo ha squalificato per un mese (fino al 5 maggio) il giocatore Giacomo Garota e per due il dirigente Gianluca Mazzoleni, la cui squalifica si concluderà il 30 maggio.

Si rimane assolutamente interdetti dalla punizione inflitta all’ala lecchese, spropositata per quello che è successo in campo. Come si vede chiaramente dal video, a Garota viene sanzionato il quinto fallo e deve lasciare il terreno di gioco. In un gesto di stizza il giocatore tira un pugno al pallone che, accidentalmente, colpisce la schiena dell’arbitro girato.

Il direttore di gara procede all’immediata espulsione, segnandola sul referto. Oggi l’incredibile sorpresa con la pubblicazione della squalifica.

“GIACOMO GAROTA inibizione determinata dal 05/04/2022 al 05/05/2022 per atti di violenza nei confronti degli arbitri qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara e per riparazione del danno o spontanea eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria infrazione [art. 33,1/2a RG,art. 21,4c RG]Colpiva volontariamente con il pallone il direttore di gara, senza arrecare danno alcuno”.

Incredibile la sproporzione di un gesto palesemente involontario, trasformato in un “atto di violenza nei confronti dell’arbitro”. La speranza è che, con l’ausilio delle immagini, la società lecchese possa fare ricorso e ottenere la riduzione di una squalifica palesemente spropositata.

“Un gesto totalmente involontario, del quale mi sono prontamente scusato col direttore di gara, è stato giudicato violento e intenzionale. Dispiace perché non sono un giocatore scorretto, la punizione mi sembra francamente eccessiva” dichiara Garota.