Basket SerieB. La Gordon si accorda con Mentonelli e conferma Butta

Il playmaker marchigiano arriva da Jesi

La guardia/ala del 1999 confermata in Serie B

OLGINATE – La Gordon Olginate ha scelto di scommettere sul talento nel giovane Simone Mentonelli, preso direttamente dalla Serie A2 del’Aurora Jesi.

Mentonelli è un playmaker di 185 cm, nato il giorno 11 febbraio 2000. Ha svolto gran parte del percorso giovanile con la maglia di Jesi, dove ha raggiunto le finali nazionali con la formazione U16 e conquistato anche qualche convocazione ai raduni con la nazionale U15.

Per quanto riguarda la carriera senior, Mentonelli ha esordito in serie A2 a soli sedici anni – realizzando anche i primi punti in carriera! – ma non ha mai trovato continuità di impiego. La scorsa stagione l’ha chiusa con sei presenze e undici minuti totali.

“Sono felicissimo per questa grande opportunità, fortunatamente tra poche settimane si inizia a lavorare – dichiara il giocatore – avevo voglia di cambiamento e, parlando con la società e con coach Meneguzzo, mi sono subito sentito parte dei programmi NPO. Sono un giocatore che lavora duro, sempre a disposizione dei compagni e della squadra. In allenamento e in campo ho imparato a dare tutto e quando sento l’affetto ed il calore del pubblico mi carico e mi trasformo.”

Mentonelli arriva alla Gordon dopo un’estate di intenso lavoro. “Voglio ringraziare coach Andrea Pecchia, con cui lavoro sui fondamentali ogni estate. Anche attraverso i suoi insegnamenti mi sono formato come giocatore. Arrivo a Olginate con l’idea di migliorarmi ulteriormente, cercando di vincere il più possibile per ripagare la fiducia che mi è stata offerta.”

La Gordon, tramite i suoi canali social, ha annunciato che farà parte del roster di Serie B anche la guardia/ala Simone Butta. Il giocatore del 1999 è reduce da due stagioni in doppio tesseramento, prima alla Medinmove Vercurago e poi all’Autovittani Pescate.