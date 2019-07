Basket SerieB. Lecco c’è, la Gimar iscritta al campionato

Trovati due sponsor, si farà la serie B.

“Sono convinto che potremo fare un ottimo percorso” ha dichiarato il presidente Tallarita.

LECCO – Avevamo comunicato ieri che le nuvole sul futuro della Serie B a Lecco si erano quasi diradate, nell’estate più complicata da quando Antonio Tallarita ha preso in mano la società. Dopo aver ventilato l’ipotesi di non iscrivere la squadra al campionato di Serie B, concentrandosi solo sulle giovanili, il massimo dirigente ha trovato i fondi per proseguire l’avventura nella terza serie italiana di pallacanestro.

Con uno stringato comunicato la società ha annunciato l’iscrizione alla Serie B per la stagione 2019/20, dichiarando di essere già al lavoro per individuare l’allenatore che guiderà la squadra. La scadenza dei termini per l’iscrizione sarebbe stata oggi, alle ore 12.00.

Il presidente Tallarita ha ringraziato pubblicamente gli sponsor che gli permetteranno di disputare, per ottava volta consecutiva, il campionato di Serie B.

“Ringrazio i nuovi sponsor per aver aderito al nostro progetto: sono convinto che insieme potremo fare un ottimo percorso – ha dichiarato il massimo dirigente bluceleste – sono anche fiducioso che nel corso della stagione altre persone possano dare il proprio contributo al Basket Lecco. Ora, con grande entusiasmo e passione, siamo pronti per cominciare un’altra stagione di serie B. Confido che il pubblico lecchese continui a seguirci e sostenerci sia in casa che in trasferta”