Calcio. Il Lecco si prende Ferrini e rinnova il contratto al giovane Nova

Manuel Ferrini è un nuovo giocatore della Calcio Lecco: contratto fino al 30 giugno 2026

Rinnovo in prospettiva per Nova, talento della Primavera di Mazzoleni

LECCO – Manca poco alla quarta gara del girone di ritorno, Lecco-Novara, ma il calciomercato è più che mai vivo in casa bluceleste. Infatti, oggi è arrivato un altro importate innesto per la squadra di Volpe: il difensore Manuel Ferrini ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Ferrini arriva dal Monopoli 1966, società che milita nel Girone C di Serie C che, attualmente, guida. Il calciatore classe 1998 è nato a Rimini e cresciuto nei settori giovanili di Parma e Sassuolo. Con i neroverdi, in particolare, ha collezionato anche diverse convocazioni in Serie A.

Il neo acquisto del Lecco ha fatto il suo esordio tra i professionisti in Serie C con la Sicula Leonzio nella stagione 2018/19, poi ha giocato anche con Gubbio, Renate, Vis Pesaro e ACR Messina. Nell’estate del 2023 è arrivato a Monopoli, dove in un anno e mezzo ha collezionato 41 presenze con 1 gol all’attivo.

In totale in Serie C, tra playoff, play-out e Coppa Italia, ha un totale di oltre 160 gettoni. Il classe ’98 in bluceleste indosserà la maglia numero 16 e non è detto che non sia già tra i giocatori convocabili per il match di domani sera contro il Novara.

Oltre a Ferrini, la Calcio Lecco e nello specifico la presidenza Aliberti sta puntando molto sui giovani. E in questo quadro si colloca anche il rinnovo contrattuale del giovane, classe 2008, Enrico Nova. Il giocatore ha, così, firmato il suo primo contratto da professionista fino al 30 giugno 2027 ed ha scelto di indossare il numero 48.

Nova, nato il 9 dicembre 2008, è entrato nel vivaio bluceleste nel luglio 2022, prelevato dalla US Aldini, mettendosi in luce passo dopo passo partendo dall’Under 15 e facendo tutta la trafila, spesso da sotto età. In questa stagione ha stabilmente fatto parte della Primavera di Achille Mazzoleni, segnando anche due gol, e svolgendo diverse sedute di allenamento già con la Prima Squadra bluceleste.