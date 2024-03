Calcio Lecco. Aglietti: “Avanti fino alla fine con orgoglio e dignità”

Il Lecco non riesce ad uscire dalla crisi: blucelesti travolti 4-1 ad Ascoli

Aglietti: “Troppi errori in difesa, non abbiamo la testa libera”

ASCOLI – “Risultato troppo pesante per quello visto in campo, fino al 70 avevamo tenuto bene il campo però dietro dobbiamo stare più attenti: ogni palla era un pericolo”. Queste le prime parole di Aglietti nella conferenza stampa post partita in cui il Lecco ha perso 4-1 contro l’Ascoli diretta rivale per la salvezza.

Secondo il mister bluceleste la chiave della partita è stato: “Prendere subito il pareggio perché se noi avessimo portato avanti il vantaggio, sarebbe cambiato l’umore della squadra e anche della tifoseria di casa in piena contestazione societaria. Poi c’è stato un rigore molto dubbio e la partita si è reindirizzata e nel finale abbiamo rischiato tantissimo”.

Il digiuno degli attaccanti è proseguito anche oggi spiega Aglietti: “Inglese viene da una stagione in cui aveva giocato pochissimo e ci voleva del tempo per recuperarlo invece, Novakovich l’opposto sta tirando la carretta da tutto l’anno ed un po’ stanco e sfiduciato su questo aspetto. Poi inserendo Buso nella ripresa volevo più vivacità”.

Mentre sugli errori difensivi che hanno regalato due rigori all’Ascoli: “Gli errori anche sul rigore sono dovuti a dei momenti in cui la testa non è libera e si fanno cose impensabili, è un peccato perchè le partite poi vengono decise da questi episodi. C’è, oltre a poca tranquillità, una situazione che va avanti da tanto tempo che non ci permette di portare punti a casa”.

“Ora abbiamo avanti due settimane di pausa in cui lavoreremo per finire la stagione con orgoglio e dignità sia verso la società che i nostri tifosi sempre presenti anche qui. Fin quando la matematica non ci condanna ci proveremo per conquistare una vittoria e rinsaldare almeno la speranza. Non ci piace perdere così, dobbiamo andare avanti con orgoglio e dignità, c’è tanta delusione anche nei ragazzi dopo una sconfitta così”.