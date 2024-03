Calcio Lecco. Aglietti post Palermo: “Io non mi voglio arrendere”

Il Lecco esce sconfitto dal Rigamonti-Ceppi, vince il Palermo 1-0

Aglietti: “Ottima prestazione ma nel calcio non conta”

LECCO – “Credo che la squadra abbia fatto un’ottima prestazione contro una delle corazzate del campionato, abbiamo creato più occasioni da gol e fatto più possesso palla ma nel calcio non conta, perchè hanno segnato sull’unica occasione avuta”. Queste le parole di Alfredo Aglietti dopo la sconfitta interna del Lecco contro il Palermo di Corini che è tornato a vincere dopo due sconfitte consecutive.

“Siamo consapevoli di aver dato tutto e di non avere rimpianti – continua Aglietti – è chiaro che dopo Bolzano dove perdi al 93′ ed oggi in cui abbiamo fatto la miglior prestazione da quando sono qui fa male. Il campo, inoltre, era molto difficile oggi e i ragazzi hanno fatto bene sia individualmente che come gruppo, però guardando la classifica oggi è una mazzata”.

Aglietti spiega anche i cambi del Lecco e parla anche delle parole del patron ad inizio gara contro i tifosi blucelesti: “Degli Innocenti aveva i crampi e anche Novakovich non ce la faceva più. Quello che ha detto Di Nunno non l’ho sentito ma di certo non caricano l’ambiente, sicuramente se ne potrebbe fare a meno”.

Invece sul gol preso da calcio da fermo il tecnico ha detto che: “Oggi pur tornando a difendere a zona, abbiamo preso ancora gol. C’è quasi una psicosi da calcio d’angolo è quasi meglio prendere una punizione dal limite che un corner. Il Palermo non ha fatto quasi niente e nel secondo tempo non ha mai tirato in porta a parte quell’azione dell’angolo appunto. Ottima prova di Pigliacelli che ha fatto delle super parate anche già viste qui ed è stato il migliore in campo oggi”.

Invece, riguardo al nuovo modulo: “Oggi abbiamo provato un modulo diverso che avevo già utilizzato in altre esperienze. Questa proposta piace anche ai giocatori per costruire un centrocampista in più e i ragazzi l’hanno interpretato molto bene sia dal punto di vista della prestazione che dell’impegno messo in campo e avremmo meritato ben altro”.

“Sono arrivato solo 20 giorni fa e in questa squadra ci sono bene otto mezze ali. L’avevo già in mente ma c’è voluto un po’ di tempo per adattarsi e per non sconvolgere il lavoro precedente, è un modulo che proveremo ancora. Vista la prestazione di oggi io non mi voglio arrendere, prima era difficile ora è difficilissimo. Domenica giocheremo un altro scontro diretto ad Ascoli e andremo là per vincere.”