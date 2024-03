Calcio, al Rigamonti Ceppi un’altra sconfitta: il Palermo vince 1-0

Il Lecco è sempre più ultimo, lo stadio si tinge di rosa

Decide la gara: Nedelcearu (37′) da corner

LECCO – La squadra bluceleste chiamata alla riscossa in casa contro il Palermo fallisce e incassa un’altra sconfitta, la nona delle ultime dieci gare di campionato. Il Lecco rimane sempre più solo all’ultimo posto della classifica di Serie B, l’impresa della salvezza è sempre più difficile.

Mister Aglietti prova ad invertire il trend negativo del Lecco mettendo in campo un nuovo modulo rispetto le ultime uscite: il 4-4-2. Dopo diverse gare di assenza ritroviamo Lemmens sull’esterno basso a destra, a centrocampo la coppia di mediani è composta da Galli e Degli Innocenti, mentre davanti niente più dualismo ma dentro dall’inizio sia Novakovich ed Inglese.

Sul fronte opposto, cambia qualcosa anche Corini rispetto le ultime due sconfitte due sconfitte e mette in campo la stessa formazione del pareggio di Cremona eccezion fatta per Aurelio, al suo posto Lund. Davanti al fianco di Brunori ci sono Di Francesco e Di Mariano.

Cronaca

Nei primi minuti si studiano le squadre in campo, la prima fiammata al 2′ minuto di gioco con Inglese (L) che mette a terra una palla vagante e lancia Parigini (L) sulla destra calcia sul secondo palo impegnando subito Pignacelli (P) che la mette in corner. Il Lecco si propone bene davanti con l’inedita coppia Novakovich-Inglese, proprio quest’ultimo prova il destro dal limite due minuti dopo ma termina di poco a lato.

Il Palermo ci prova al 10′ con la conclusione violenta dalla distanza di Segre (P), Melgrati (L) la devia in angolo. I blucelesti sono più offensivi con le due ale che restano alte quando attaccano creando superiorità nella metà campo rosanero. Sul fronte opposto il Palermo non rinuncia ad attaccare e si rende pericoloso al 16′ con il cross di Di Mariano (P) per Di Francesco (P) di poco in ritardo.

Al 24′ grande cross di Lemmens (P) al centro dell’area, Novakovich (L) la sfiora appena davanti a Pignatelli (P). Dopo un minuto testa di Capradossi (L) da corner, il pallone però è abbondantemente alto sopra la traversa. Il Lecco è in partita e gestisce bene il campo con Degli Innocenti e Galli che dettano i tempi alla squadra sia per le ripartenze che per il pressing.

Al 34′, bella azione dei padroni di casa con Inglese (L) che dalla difesa fa ripartite i suoi compagni, Degli Innocenti (L) prova la conclusione dal limite sparando però alto. Il Palermo va vicino al gol con Brunori al 36′, gran cross dalla destra di Segre (P) su cui l’attaccante ci va in acrobazia, Melgrati (L) con un super intervento la mette in angolo.

Sul corner successivo, Nedelcearu (P) prende il tempo a Capradossi (L) sul secondo palo e spedisce in tuffo la palla il rete siglando la rete dello 0-1. Il Lecco subisce il colpo ma non molla e prova da calcio da fermo al 44′, Parigini (L) la mette in mezzo per Inglese (L) che svetta sui difensori avversari, Pigliacelli (P) la salva sulla linea.

Si chiude in svantaggio il primo tempo per il Lecco che prende ancora gol su un calcio da fermo nonostante la buona gara nei primi 45′ minuti di gioco, Aglietti dovrà cambiare qualcosa per invertire il risultato del Rigamonti-Ceppi.

Secondo Tempo

Il Lecco parte in attacco con il cross dalla destra di Ierardi (L) per Ionita (L) che non arriva in tempo ad impattare la sfera. Al 52′, Melgrati (L) esce in scivolata su Brunori (P) per l’arbitro è rigore ma dopo il controllo al Var lo annulla. Al 58′ ancora Ierardi (L) crossa per la testa di Novakovich (L) che la mette fuori.

I padroni di casa non riescono più a trovare gli spazio per far male al Palermo allora ci prova Degli Innocenti (L), al 65′, in incursione solitaria in area però il centrocampista calcia sull’esterno della rete. Gli ospiti rispondono due minuto con il debole tiro di Di Francesco (P) che si spegne tra le mani di Melgrati (L).

Al 70′, Salcedo (L) neo entrato per Inglese (L) ha sulla test la palla del pareggio ma da buona posizione la spedisce a lato. Il Lecco non riesce ad offendere anche se si mantiene in proiezione offensiva, i rosanero si difendono compatti in dieci uomini dietro la linea della porta.

Poche azioni nel finale, all’87’ punizione di Crociata (L) dalla trequarti, Lunetta (L) stacca di testa ma il pallone finisce tra le mani di Pigliacelli (P). Ci prova Salcedo (L) al 92′ ma il tiro è centrale e debole.

Dopo la vittoria di ieri della FeralpiSalò contro il Modena, il Lecco con la sconfitta odierna rimane sempre più isolato all’ultimo posto in classifica a quota 21 punti. A nove giornate dal termine del campionato di Serie B, il destino sembra oramai segnato per i blucelesti di Aglietti.

Tabellino

LECCO: Melgrati; Lemmens, Ierardi, Capradossi, Caporale; Parigini (74′ Lunetta), Degli Innocenti (74′ Listkowski), Galli, Ionita (64′ Crociata); Inglese (64′ Salcedo), Novakovich. All. Aglietti

PALERMO: Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia (58′ Coulibaly), Gomes, Segre (82′ Henderson); Di Mariano (69′ Vasic), Brunori (82′ Soleri), Di Francesco (69′ Traore). All. Corini

Marcatori: 37′ Nedelcearu (P)

Arbitro: Pezzuto di Lecce coudiavato da Trinchieri di Milano e Belsanti di Bari. Quato ufficiale Cerbasi di Arezzo. Al VAR (on site) Mariani di Aprilia e all’AVAR Miele di Nola

Ammoniti: Galli (L)

Classifica

Parma 62

Cremonese 56

————–—

Venezia 54

Como 52

Palermo 49

Catanzaro 45

Brescia 38

Pisa 37

——————

Cittadella 37

Reggiana 36

Modena 36

Südtirol 35

Cosenza 34

Sampdoria 34

Bari 34

——————–

Spezia 30

Ternana 29

————–—

Ascoli 27

FeralpiSalò 27

Lecco 21