Calcio Lecco. Battistini sulla Giana Erminio: “Giocheremo per vincere”

Primo allenamento settimanale per la Calcio Lecco: seduta sia atletica che tattica

Contro la Giana assenti Ionita e Zuberek convocati in nazionale

LECCO – Si è tenuto oggi il primo allenamento aperto alla stampa della nuova gestione tecnica della Calcio Lecco capitana da mister Gennaro Volpe. La seduta non è stata solo di scarico ma, c’è stata anche una consistente parte atletica con ripetute e scatti brevi per mettere maggiore minutaggio delle gambe dei blucelesti, spesso in difficoltà nei secondi tempi delle ultime partite.

Poi si è svolto una parte più tecnica con gestione del possesso e partitella finale. Unico assente Furlan siccome ha dovuto sottoporsi ad alcuni esami per un colpo ricevuto nella gara con il Vicenza. Mentre, allenamento in palestra per Kritta e Battistini per lievi fastidi fisici.

Proprio Matteo Battistini ha parlato al termine della seduta di allenamento esprimendo, innanzitutto, solidarietà al suo compagno Furlan verso cui è stato lanciato un petardo al termine del match con la Virtus Verona dai sostenitori blucelesti presenti in Curva Sud: “Un gesto che non ha niente a che vedere con il calcio, e neanche con lo sport, siamo rimasti uniti nello spogliatoio a sostegno del nostro compagno”.

Il difensore ha parlato anche della poca affezione al gol da parte della squadra bluceleste: “Ci stiamo lavorando allenamento dopo allenamento. Il mister ha anche lui avuto pochi giorni per lavorare su questo aspetto, sappiamo che è un nostro punto debole in questo momento. Dobbiamo trovare fiducia e continuare a lavorare bene come stiamo facendo”.

“Negli allenamenti quando giochiamo contro ai nostri attaccanti entrambi i reparti fanno fatica. Però dobbiamo dargli fiducia, quando per esempio proviamo le situazioni di gioco danno tutto. Tordini riesce spesso a superarci, è uno di quelli che ha più forza nelle gambe in questo momento”.

In vista della gara con la Giana Erminio di sabato mancheranno due blucelesti chiamati dalle rispettive nazionali ossia Ionita e Zuberek, ma per Battistini: “A prescindere dalle assenze prepareremo questa sfida come tutte le altre partite. Vogliamo vincere e giocarcela a viso aperto per portare a casa il massimo dei punti. Siamo noi gli artefici del nostro destino e andremo a giocarcela con lo stesso spirito avuto soprattutto nei primi tempi delle altre partite”.

Il numero 13 del Lecco è una delle bandiere di questa squadra e spiega il ruolo che lui ed altri veterani devono avere: “Noi ‘vecchi’ essendo qui da più tempo e avendo alle spalle tanti anni di calcio giocato ci prendiamo la responsabilità. Poi nei momenti di difficoltà bisogna tirare fuori quel qualcosa che abbiamo tirato fuori nelle ultime tre partite, dove a prescindere dal risultato c’è stata una bella reazione da parte della squadra”.

“Col cambio allenatore ci siamo riuniti guardandoci in faccia e analizzato quello che non andava. Dovevamo dare una svolta, sicuramente non era totalemente colpa dell’allenatore, l’arrivo di Volpe ci ha dato una bella scossa e lavorato sulla nostra testa. Penso che questo si sia visto da subito”.