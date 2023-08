Calcio Lecco. Fontana sull’ammissione in B: “I blucelesti hanno meritato questo traguardo”

Il Consiglio di Stato ha ammesso i blucelesti in Serie B

Il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato la sentenza: “È giunta la parola fine a questa assurda vicenda”

LECCO – Nella mattinata di oggi, 30 agosto, è arrivata l‘attesa sentenza del Consiglio di Stato che ha ammesso il Calcio Lecco in Serie B. Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato la notizia sui social con entusiasmo: “E adesso in campo! Dal Consiglio di stato giunge la parola ‘fine’ sull’assurda vicenda che aveva riguardato il Lecco Calcio. I blucelesti giocheranno il campionato di Serie B dopo aver raggiunto questo traguardo con merito. Forza ragazzi!!”

Anche il lecchese Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza con delega ai rapporti con il Consiglio regionale, ha espresso la sua opinione in merito alla sentenza: “Possiamo dire definitivamente e senza ulteriori appelli che ‘giustizia è fatta’, un meritato riconoscimento non solo alla squadra, ai tecnici e alla dirigenza ma, a tutti i tifosi e ad un territorio che in campo e fuori dal campo hanno sostenuto i colori blucelesti”.

Infine, è giunto anche il commento dell’assessore agli Enti Locali, Massimo Sertori, che non nasconde la propria soddisfazione: “Fin dall’inizio abbiamo seguito con attenzione una situazione a dir poco paradossale. Ora brindiamo a questa notizia e soprattutto attendiamo con fiducia l’esordio del Lecco in Serie B”.