Calcio Lecco. Galli: “Dobbiamo lavorare al massimo per migliorare i nostri risultati”

Il Lecco ha ripreso gli allenamenti in vista della gara col Trento di domenica 5 gennaio

Rientrati in gruppo alcuni infortunati: Marrone, Frigerio, Di Gesù e Celjak

LECCO – La Calcio Lecco ha ripreso gli allenamenti dopo la pausa natalizia e ha iniziato la preparazione per la partita Lecco-Trento che si giocherà il 5 di gennaio. Una seduta ancora povera in termini di giocatori presenti anche se sono rientrati Marrone, Frigerio, Di Gesù e Celjak. Questi dopo una prima parte col gruppo hanno svolto lavoro personalizzato.

La seduta iniziata alle 15, sotto gli occhi del presidente Aniello Aliberti, è stata suddivisa in una prima parte basata sulla tecnica di base ed una seconda focalizzata sul lavoro aerobico con corsa e scatti. L’allenamento si è poi concluso con una partitella finale. Per dar man forte al lavoro di Gennaro Volpe erano presenti anche diversi giocatori della primavera.

Al termine ha parlato Giorgio Galli che ha rilasciato una breve intervista: “Una pausa che ci voleva perchè l’ultimo periodo non è stato certamente dei migliori. Speriamo di recuperare qualche elemento, in questi giorni dobbiamo lavorare bene sul campo per farci trovare pronti all’inizio del campionato”.

“C’è ancora l’amaro in bocca per la gara pareggiata contro la Clondiense che poteva essere una vittoria importante per darci un po’ più di morale. Nonostante ciò dobbiamo pensare a dare il massimo per cambiare i prossimi risultati e migliorare le nostre prestazioni sul campo”.

Galli ha commentato anche le voci sul calciomercato che si sta per aprire: “Si sentono tante voci che possono distrarre, ma noi dobbiamo cercare di isolarci un po’ e pensare a noi come squadra e come gruppo. Siamo in difficoltà a livello di infortuni, ma non dobbiamo fasciarci la testa su quello. Dobbiamo farci trovar sempre pronti anche se c’è da fare un altro ruolo”.

“Io come altri faccio parte di questo gruppo da diversi anni. Avere un gruppo che è già coeso può dare sicuramente una mano sia a noi stessi che ai più giovani. E partendo da ciò si possono mettere le basi per fare questo girone di ritorno nel migliore dei modi e al meglio delle nostre possibilità”.

Infine Galli rinnova la fiducia al suo Lecco a discapito di tutto: “Noi ci abbiamo sempre creduto, anche se c’è stato un periodo nel girone di andata in cui i risultati non arrivavano. Dobbiamo sempre avere una mentalità positiva e solo così i risultati arriveranno”.