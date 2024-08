Calcio Lecco. Numeri in crescita per la campagna abbonamenti 24/25

“Il Cielo Sarà Bluceleste” raccoglie adesioni anche nella vendita “fisica”

Finora sono stati distribuiti 1160 abbonamenti

LECCO – La vendita degli abbonamenti della campagna “Il Cielo Sarà Bluceleste” prosegue, dopo la vendita online, è stata aperta anche la vendita fisica dei tagliandi per la stagione 24/25. I ticket sono disponibili solamente nella biglietteria della Curva Nord dello stadio Rigamonti-Ceppi.

Questa sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (sabato e domenica chiuso), salvo diverse comunicazioni della società. Attualmente le vendite degli abbonamenti stanno andando molto bene per la nuova società della Calcio Lecco 1912 guidata dall’imprenditore bergamasco Aniello Aliberti.

Infatti, i dati di vendita totali dopo il primo giorno della seconda fase, che segue la prima, svolta esclusivamente online, raccontano di 1160 abbonamenti totali venduti, così distribuiti nei settori:

656 in Curva Nord;

216 nei Distinti;

227 in Tribuna Laterale;

61 in tribuna centrale.

Nel frattempo la squadra, con la presenza del rientrante Ardizzone, sta continuando nella preparazione fisica e tattica in vista del match di Coppa Italia contro il Milan Futuro, sabato 10 agosto alle 21:00. Un ottimo test per provare la formazione ideale sarà quello del 4 agosto in amichevole contro la Nuova Sondrio. L’ingresso allo stadio sarà gratuito per tutti.