Calcio Lecco. Verso la trasferta di Cittadella, parte la vendita dei biglietti

Dopo la pesante sconfitta contro la FeralpiSalò, il Lecco è atteso dalla trasferta di Cittadella

Tutte le informazioni utili ai tifosi blucelesti per acquistare i biglietti di Cittadella-Lecco

LECCO – Il Calcio Lecco, fanalino di coda della Serie B 23/24, vuole tornare a sognare e dimenticare il match infrasettimanale contro la FeralpiSalò. Per farlo bisogna cominciare a fare punti a partire dalla trasferta contro il Cittadella che si giocherà in terra veneta sabato 1° ottobre, allo stadio Pier Cesare Tombolato, alle ore 16:15.

La società bluceleste ha diramato un comunicato sulla vendita dei biglietti acquistabili dai tifosi del Lecco: “I ticket per il settore ospiti (Curva Nord) sono acquistabili online attraverso il sito https://sport.ticketone.it/event/it/49359/90600701/cittadella-vs-lecco-serie-bkt e presso i punti vendita TicketOne; l’elenco dei punti vendita è disponibile cliccando su questo link: https://www.ticketone.it/help/outlets/ , segnaliamo “Discoshop” in via C.Porta 11/13 a Lecco”.

Sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti sino alle ore 19:00 di sabato 31 settembre. Il costo del biglietto nel settore ospiti è di 14€ + 1,50€ di spese prevendita, saranno disponibili 1.114 posti in totale.

Presso la sede a Cittadella non ci sarà nessuna vendita o prenotazione. Inoltre, i botteghini dello stadio Tombolato non emetteranno biglietti per il settore ospiti – curva nord. Infine, per i bambini sotto i tre anni non è necessario acquistare il biglietto, entreranno gratis.