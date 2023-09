Calcio Lecco. Al Rigamonti-Ceppi finisce 1-2 per la FeralpiSalò

Il Lecco esce sconfitto dal Rigamonti-Ceppi, delude la prestazione

Al Rigamonti-Ceppi termina 2-1 per la FeralpiSalò: in rete Balestrero (F), Buso (L) e Felici (F)

LECCO – Il Rigamonti-Ceppi completamente vestito di bluceleste accoglie il Lecco per la seconda partita in casa della Serie B 23/24. L’esito del match non è felice per i padroni di casa che perdono 2-1 contro contro la FelapiSalò, troppi errori in attacco hanno condizionato la partita dell’11 di Luciano Foschi.

LA CRONACA

Al Rigamonti-Ceppi parte in avanti subito la FeralpiSalò con dei tentativi non pericolosi verso la porta di Saracco (L). Il Lecco si presenta in attacco con Di Stefano (L) che al 3′ minuto di gioco subendo fallo, sulla punizione dalla trequarti sinistra batte Lepore (L) ma, la palla viene respinta dalla difesa della squadra di Vecchi. Al 5′, Lepore (L) mette di nuovo dentro un palla per Di Stefano (L) però l’attaccante impatta male il pallone.

I Leoni del Garda cercano delle incursioni in avanti ma, i blucelelesti si difendono con ordine e cercano di costruire il gioco dal basso. Poche azioni da una parte e dall’altra durante i primi 15 minuti, la FeralpiSalò difende a 4 con Fiordilino (F) ben piazzato come mediano davanti alla difesa e a Novakovich (L).

La prima vera occasione da rete si presenta al 16′ con Felici Mattia (F) che raccoglie il cross di Kourfalidis (F) dalla parte opposta, ma l’ala spedisce la palla fuori alla sinistra di Saracco (L). Tanti errori in attacco per i blucelesti che mancano l’impatto con la palla come al 21′ quando Di Stefano (L) su angolo di Guglielmotti (L).

La FerlapiSalò gestisce meglio il campo con dei buoni cambi palla da una parte all’altra, al 30′ la squadra di casa prova a ripartire ma, manca il passaggio decisivo. Sulla ripartenza ospite arriva l’occasione di Felici (F), Saracco (L) però blocca la palla sul proprio palo.

Il primo tentativo dei blucelesti è al 33′, Lepore (L) crossa in mezzo la palla per Ionita (L) che in tuffo mette fuori di poco. Al 39′, nuovamente il numero 32 mette una palla tagliata verso la porta avversaria ma il portiere Pizzignacco (F) esce male e travolge Martella (F) che esce dal campo.

Si conclude senza reti la prima frazione di gioco, con il Lecco che può migliorare soprattutto in fase offensiva cercando di essere più incisivi negli ultimi passaggi. Ad inizio ripresa, Foschi cambia in attacco esce Di Stefano al suo posto Buso e Giudici prende il posto di Guglielmotti.

Il Lecco parte con un nuovo piglio, Novakovich (L) di sponda prova ad azionare il gioco dei suoi, Buso (L) al 47′ mette al centro la palla per Crociata (L) che scivolo ad altezza degli undici metri.

Al 51′, si sblocca il risultato dopo un prolungato batti e ribatti in area lecchese spunta Davide Balestro (F) che tira il pallone forte verso la porta, Saracco (L) non può far nulla.

Il Lecco reagisce subito con una ripartenza veloce, sul calcio d’angolo al 52′ gol del Lecco che pareggia con il colpo di testa di Nicolò Buso (L) che colpisce la traversa e la palla si infila in rete.

Al 53′, la FeralpiSalò si riporta di nuovo in vantaggio con Felici (F) che scambia bene con Martella (F) sulla fascia sinistra, il numero 97 si inserisce bene in area a lascia partire un diagonale secco che si insacca in rete.

I blucelesti si sbilanciano in avanti per cercare la rete del pareggio, i bresciani si affidano a delle ripartenze veloci. Al 63′, Buso (L) cerca di nuovo il gol con un tiro dalla trequarti, il pallone è debole e Pizzignacco (F) blocca facilmente a terra.

Al 71′, gioco pericoloso di Ceppitelli (F) su Novakovich (L). Punizione per il Lecco a due metri fuori area, calcia Lepore (L) ma, la barriera devia la palla in calcio d’angolo. La FeralpiSalò cerca di guadagnare tempo su ogni interruzione di gioco e mantenere il parziale in vantaggio ripartendo veloce in contropiede.

Al 87′, Giudici (L) scende veloce nella metà campo avversaria ed appena fuori area lascia partire il tiro che termina alto sopra la traversa. Nei 7 minuti di recupero concessi dall’arbitro, il Lecco tenta di nuovo la conclusione dalla distanza con Giudici (L) ma, il pallone esce alla sinistra di Pizzignacco (F). Nel finale, ultima occasione per i blucelesti con Novakovick ma il portiere ospite blocca a terra.

TABELLINO

LECCO: Saracco; Battistini, Marrone, Caporale; Guglielmotti (45′ Giudici), Ionita (67′ Eusepi), Galli (Degli Innocenti 72′), Crociata, Lepore; Di Stefano (45′ Buso), Novakovich. All. Foschi

FERALPISALÒ: Pizzignacco; Letizia, Pilati, Ceppitelli, Martella; Kourfalidis (65′ Zennaro), Fiordilino, Balestrero; Compagnon, La Mantia (65′ Butic), Felici . All. Vecchi

Marcatori: Balestrero (F) 51′; Buso (L) 52′, Felici (F) 54′

Arbitro: Rutella di Enna coudiavato da Severino di Campobasso e Garzelli di Livorno, 4° uomo Bogdan di Pordenone. Al Paolo Mazzoleni di Bergamo e all’AVAR Orlando Pagnotta al AVAR di Nocera Inferiore

Ammoniti: Balestrero (F), Marrone (L), Ceppitelli (F) Pizzignacco (F), Degli Innocenti (L)

Espulsi:

Classifica

Parma 14

Venezia 12

—————-

Modena* 11

Catanzaro 10

Palermo* 10

Como* 10

Sudtirol* 9

Cosenza 8

—————–

Bari 8

Cittadella 8

Brescia*** 7

Cremonese 7

Pisa* 7

Reggiana 6

Ascoli 4

—————–

Sampdoria 3

Ternana 2

—————–

Lecco*** 1

Spezia* 1

FeralpiSalò 1

* Una partita in meno