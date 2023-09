Calcio Promozione. Il GrentArcadia sale al primo posto in classifica

Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Perziano, Cavenago sconfitto 2-0 in casa

Pareggia la Luciano Manara (2 a 2). Sconfitte casalinghe per Colico Derviese (1-3) e per il Costamasnaga (1-0)

COLICO – COSTA MASNAGA – DOLZAGO – BARZANO’ – Seconda vittoria consecutiva per il GrentArcadia che si porta in testa alla classifica del campionato di Promozione 23/24. Davanti al proprio pubblico di casa al Comunale di Valgreghentino, l’undici di Giuseppe Perziano vince l’incontro contro il Cavenago per 2-0, grazie alle reti di Carlo Rigamonti e Iacopo Citterio.

“Una bella sensazione aver vinto le prime due partite in campionato ed essere lassù”. Queste le prime parole di Francesco Crippa, team manager dei ragazzi di Dolzago. “Oggi è stata un gran test per noi perché il Cavenago l’anno scorso ha fatto un grande campionato e sono un’ottima squadra, però abbiamo fatto la partita che volevamo consapevoli che avremmo sofferto e la prima mezz’ora è stata così, poi il rigore ci ha aiutato”.

“Il vantaggio ottenuto – prosegue Crippa – ci ha dato maggiore sicurezza e nella ripresa abbiamo giocato bene ed avuto diverse occasioni, poteva finire anche con uno scarto più ampio. I buoni risultati creano ambizioni ma, per adesso, il nostro obiettivo rimane la salvezza con la consapevolezza di essere un gruppo forte ed unito che lavora col mister ed il suo staff. Queste partite l’anno scorso forse le avremmo perse ma, quest’anno la squadra è consapevole dei propri mezzi e dei propri limiti e riesce a fare risultato, sempre con grande umiltà e spirito di sacrificio”.

La Colico Derviese perde, invece, in casa contro la Pontelambrese per 1-3. Il mister Danilo Battistini commenta amaro la prima sconfitta in campionato: “Noi abbiamo giocato e loro hanno superato la metà campo 4 o 5 volte e ci hanno fatto i gol. Sostanzialmente la partita l’abbiamo giocata noi, ma non siamo stati concreti abbastanza, loro ci hanno messo in difficoltà coi lanci lunghi. Agli allenamenti tireremo le somme analizzando la partita e gli errori commessi per migliorarci nel prossimo match che ci aspetta il 24 contro il Biassono”.

Sconfitta interna anche per il Costamasnaga che perde 0-1 contro il Calcio Arcore, partita decisa dal gol di Schiavo al 27′ del primo tempo. Infine, secondo pareggio consecutivo in campionato di promozione per la Luciano Manara contro lo Speranza Agrate. Al gol di Bertocchi risponde Catta con una doppietta, ma la squadra di Ivan Iotti non riesce a mantenere il vantaggio sino alla fine.