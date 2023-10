Calcio Promozione. Prima vittoria per la Luciano Manara

La Luciano Manara vince 2-1 il derby contro la Colico Derviese

Il GrentArcadia cade di misura contro il Mariano, il Costamasnaga pareggia 2-2 contro la Pontelambrese

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANO’ – Ad aggiudicarsi il primo derby lecchese di Promozione è la Luciano Manara che sconfigge la Colico Derviese per 2-1. La squadra di Ivan Iotti conquista la prima vittoria in campionato grazie alla doppietta di Michele Cesana.

Gli uomini di Danilo Battistini proveranno invece a riscattarsi nell’altro derby che si giocherà l’8 ottobre contro il Costamasnaga. Tuttavia non sarà impresa facile contro la squadra di Giulio Invernizzi che sta crescendo nel gioco ed oggi porta a casa il secondo risultato utile consecutivo.

Secondo l’allenatore dei grigiorossi: “Avremmo meritato la vittoria siccome abbiamo preso gol al 93′. Nel primo tempo stavamo perdendo 1-0 ma, l’abbiamo pareggiata subito con Zoumbarè e dopo pochi minuti ci siamo portati in vantaggio sempre con lui grazie l’assist al bacio di Rossetti che l’ha messo davanti alla porta”.

“Nel secondo tempo abbiamo dominato ma, non siamo riusciti a chiuderla in tempo. Ho visto una bella reazione della squadra sia quando siamo andati sotto che negli ultimi minuti di partita. Sino alla fine volevamo vincerla, se non ci falciavano Kane era in porta e potevano essere altri 3 punti”.

Infine, sconfitta interna per il GrentArcadia che contro la prima in classifica della categoria, il Mariano Calcio, subisce il gol di Ba nel finale di secondo tempo, al 38′. Il prossimo impegno per i ragazzi di Giuseppe Perziano sarà fuori casa contro la Concorezzese, domenica 8 ottobre.