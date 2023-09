Calcio Promozione. Quattro squadre lecchesi ai blocchi di partenza

Il campionato di Promozione è alle porte, la prima giornata si disputerà domenica 10 settembre

Sono quattro le formazioni lecchesi che si sfideranno nel Girone B: Colico Derviese, Costamasnaga, GrentArcadia e Luciano Manara

COLICO – COSTA MASNAGA – DOLZAGO – BARZANO’ – In attesa del debutto delle squadre della provincia di Lecco nel campionato di Promozione 2023/24, domenica 27 agosto c’è stato l’esordio nella Coppa Italia di Categoria. Nel Girone 9, la Colico Derviese ha vinto per 3-0 contro il Calcio Menaggio 1920, grazie alle reti di Martinelli, Redaelli e Fall. I ragazzi di Danilo Battinistini giocheranno la prima partita fuori casa in campionato contro lo Speranza Agrate, domenica 10 alle 15:30, allo Stadio Comunale S. Missaglia.

Debutto esterno anche per il Costamasnaga che affronterà nel match d’esordio la Concorezzese, al Centro Sportivo Comunale. I ragazzi di Giulio Invernizzi hanno ottenuto un successo di misura nel derby lecchese di Coppa Italia, nel Girone 10, contro il GrentArcadia, grazie alla rete di Radaelli. La squadra di Dolzago, invece, dovrà recuperare le energie per la prima partita stagionale in Promozione che sarà contro la Giovanile Canzese presso il Campo Sportivo Comunale.

Infine, nel Girone 11, grande successo esterno per la compagine retrocessa dall’Eccellenza 2022/23, la Luciano Manara. I biancocelesti hanno, infatti, steso il Biassono per 4-0 con le reti di Cavalli, Catta, Bovis e Cesana. L’undici di Ivan Iotti si presenta al via del campionato di Promozione con l’intenzione di riconquistare la categoria superiore partendo dalla prima partita stagionale che sarà contro il Calcio Arcore.