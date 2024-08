Calcio. Rimandata la vendita dei biglietti per Lecco-Clodiense

I lavori in corso allo stadio fanno posticipare la vendita dei tagliandi per la prima di campionato

Si dovrebbe aprire giovedì 22 dopo il sopralluogo del Gos

LECCO – Si avvicina l’inizio del campionato di Serie C per la Calcio Lecco 1912 che sarà domenica 25 agosto alle ore 18:00. Purtroppo, però, la vendita dei biglietti per il match contro la Union Clodiense sarà aperta solo tre giorni prima della partita, ossia il 22 agosto.

La società ha dichiarato che: “Per motivi che non sono in alcun modo riconducibili alla volontà della Società o del Comune di Lecco, la vendita dei biglietti per la prima partita della Serie C NOW 2024/25, Lecco-Clodiense, in programma domenica 25 agosto alle 18:00 non potrà prendere il via prima di giovedì 22 agosto”.

Il motivo è di natura tecnica a causa del necessario rifacimento di due colonnine idranti. Difatti, senza la ristrutturazione di queste la società sarebbe stata costretta a chiudere due settori. Nella giornata odierna, il Comune ha mandato il proprio personale a riparare le colonnine ed allo stato attuale sono operative.

Però, l’ultima parola tocca alla Questura che impone alla società bluceleste di non iniziare la vendita prima del sopralluogo del Gos – Gruppo operativo sicurezza – stabilito per giovedì 22 alle ore 10:00. Per i ticket bisognerà quindi aspettare ancora qualche giorno, intanto prosegue la vendita degli abbonamenti giunta all’incredibile quota di oltre 1700 tessere.