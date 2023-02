Calcio Serie C. Il Lecco vince ancora e vola in vetta alla classifica

Gara decisa da Tordini, che sigla il gol decisivo subentrando dalla panchina

Blucelesti in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo per l’espulsione di Ilari

LECCO – In attesa della sfida delle 17.30 tra Pro Sesto e Pro Vercelli, oltre che del monday night che domani sera vedrà opposte FeralpiSalò e Pordenone, la Calcio Lecco può godersi almeno per qualche ora la testa del girone A di Serie C.

Grazie al 2-1 ottenuto ai danni dell’Arzignano Valchiampo, firmato da Zambataro e Tordini, i ragazzi di Foschi si portano infatti momentaneamente in vetta alla classifica con 51 punti all’attivo, uno in più del duo formato da FeralpiSalò e Pro Sesto, e due in più del Pordenone.

Inevitabilmente l’esito delle gare precedentemente citate modificherà ulteriormente gli assetti di vertice, ma quel che è certo è che i blucelesti al termine della ventinovesima giornata di campionato sono pienamente in lotta per la conquista del campionato.

Un gol per tempo

Per quanto concerne la cronaca della partita giocata al “Rigamonti-Ceppi”, nel primo quarto d’ora sono gli ospiti a manovrare maggiormente, mentre il Lecco agisce principalmente di rimessa. La prima azione corale delle aquile arriva al 22′, con Ilari che si libera al tiro dal limite senza però inquadrare lo specchio di porta.

A questo punto i ragazzi di Foschi alzano il baricentro e nel giro di pochi minuti creano nuovamente due grosse palle-gol che Girelli e Pinzauti non riescono a capitalizzare. La rete comunque è nell’aria e al 28′ prontamente si materializza, con Zambataro che si fa trovare pronto ad insaccare sotto porta al termine di un’azione prolungata in area veneta.

Il vantaggio bluceleste dura però pochissimo: dopo solamente quattro minuti l’Arzignano Valchiampo riesce a trovare il pareggio con un tiro di Cester da dentro l’area che termina sotto l’incrocio dei pali. Nell’occasione il Lecco recrimina per un precedente fallo di Grandolfo su Lepore, prima che la sfera arrivi a Cester, non ravvisato dal direttore di gara.

Subito dopo il gol del pareggio gli ospiti potrebbero ribaltare la situazione ma Melgrati si supera chiudendo lo specchio di porta a Grandolfo. E’ questa l’ultima occasione del primo tempo; le squadre guadagnano dunque la via degli spogliatoi col punteggio sull’1-1.

La ripresa si apre come peggio non potrebbe per Battistini e compagni: dopo solamente due giri di lancette infatti Ilari rimedia un’espulsione diretta per un’entrata pericolosa (calcio all’altezza del viso) su Casini.

Con l’uomo in più gli ospiti iniziano a premere e inseriscono anche forze fresche per andare a caccia del vantaggio. Al 62′ Botta sfiora la rete con un tiro dal limite ma a passare è invece il Lecco: è il 65′ quando il neoentrato Tordini realizza da pochi passi sfruttando a pieno un grande assist dalla destra di Zuccon.

Dopo la rete del nuovo vantaggio bluceleste entrambi gli allenatori cambiano gli assetti delle proprie squadre inserendo nuovi elementi dalle panchine. Le mosse di Bianchini non pagano mentre Foschi riesce a mantenere la quadratura del cerchio e di fatto il Lecco non rischia mai nulla sui tentativi offensivi dei veneti.

Si arriva così alle battute finali con le aquile che riescono a mantenere il 2-1; anche nel lungo recupero concesso dal Sig. Iacobellis, Melgrati non viene mai impegnano e i tre punti vanno dunque al Lecco. Ora i blucelesti possono godersi il momento, in attesa di riprendere con una nuova settimana di lavoro che li porterà alla sfida di domenica 5 marzo sul terreno di gioco del Trento.

Tabellino

LECCO-ARZIGNANO VALCHIAMPO 2-1: Zambataro (L) 28′ Cester (A) 32′, Tordini (L) 65′.

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Lepore (Bianconi dal 77′), Zuccon, Girelli, Ilari, Zambataro, Pinzauti (Tordini dal 57′, Galli dall’87’), Bunino. A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Lakti, Scapuzzi, Cusumano, Mangni, Giudici, Stanga. All. Foschi.

ARZIGNANO: Saio, Gemignani (Cariolato dal 60′), Piana, Bonetto, Davi, Barba, Casini (Fantacci dal 71′), Bordo, Cester (Belcastro dal 60′), Grandolfo (Lunghi dall’81’), Parigi. A disp.: Morello, Pigozzo, Molnar, Lattanzio, Belcastro, Cariolato, Nchama, Tardivo, Antoniazzi, Fyda, Tremolada. All.: Bianchini.

ARBITRO: Sig. Iacobellis, sez. Pisa.

Classifica

Lecco 51

——————————————-

FeralpiSalò 50 (una partita in meno)

Pro Sesto 50 (una partita in meno)

Pordenone 49

L.R. Vicenza 47

Pro Patria 43 (una partita in meno)

Renate 42 (una partita in meno)

Arzignano Valchiampo 41

Padova 39

Juventus Next Gen 38

Novara 37 (una partita in meno)

——————————————-

Trento 37

Pro Vercelli 35 (una partita in meno)

Virtus Verona 35 (una partita in meno)

AlbinoLeffe 34 (una partita in meno)

——————————————-

Sangiuliano City 34

Pergolettese 33 (una partita in meno)

Mantova 31 (una partita in meno)

Triestina 26

——————————————-

Piacenza 24