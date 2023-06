Calcio Serie C. Va al Cesena il primo atto della semifinale playoff: i bianconeri superano 2-1 il Lecco

Gara decisa nel primo tempo dalle reti di Mercadante e Prestia

Capitan Giudici accorcia le distanze nella ripresa tenendo viva la possibilità di raggiungere la finale

LECCO – Va al Cesena il primo atto delle semifinali playoff di Serie C: in un “Rigamonti-Ceppi” che questa sera si è vestito a festa facendo registrare il tutto esaurito, come non accadeva dal lontano 2009, i bianconeri hanno superato per 2-1 la Calcio Lecco.

A decidere la sfida in favore dei romagnoli sono state le reti di Mercadante, a segno al 9′ su calcio di rigore, e di Prestia, in rete nel primo minuto di recupero del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La rete del 2-1, messa a segno da capitan Giudici al 66′, tiene comunque vive le speranze blucelesti di raggiungere quella che sarebbe una storica finale.

La partita

La gara si apre con un episodio da sala VAR: al 5′ Ardizzone perde palla, Stiven Shpendi la recupera calciando di prima intenzione verso la porta di Melgrati e trovando la respinta di Bianconi, che tocca la palla col braccio dopo un rimbalzo sulla coscia. Il direttore di gara lascia giocare ma dopo essere stato richiamato al VAR concede il rigore che Mercadante trasforma spiazzando Melgrati.

Dopo la rete del vantaggio cesenate la reazione del Lecco è immediata; i blucelesti gestiscono il possesso palla e nel giro di pochi minuti si rendono pericolosi per due volte, prima con Buso e poi con Girelli.

Le aquile continuano a premere e al 25′ trovano il pareggio con un’incornata di Celjak su una perfetta punizione di Lepore; la rete però viene annullata per la posizione di offside del difensore classe ’91 al momento della battuta del calcio piazzato.

Al 32′ tornano a farsi vedere in attacco gli ospiti, con Melgrati che deve superarsi per negare il raddoppio a Silvestri, bravo nel trovare il tempo giusto e nel colpire a rete di testa su un corner di Adamo. Passano tre giri di lancette e Stiven Shpendi fallisce il possibile 2-0 calciando di poco a lato della porta bluceleste.

Nel finale di primo tempo il pallino del gioco resta al Cesena e nel primo minuto di recupero i bianconeri colpiscono ancora, questa volta con Prestia che trova il colpo di testa che vale il 2-0 da calcio d’angolo.

In avvio di ripresa gli ospiti partono forte e dopo tre minuti sfiorano il tris, con Stiven Shpendi che viene fermato dal legno. Il Lecco fatica ad entrare in partita e il Cesena ne approfitta continuando a mantenere il possesso palla e a farsi vedere in maniera pericolosa dalle parti di Melgrati.

Al 65′ arriva un’altra chance clamorosa per i ragazzi di Toscano; questa volta a non concretizzarla e Cristian Shpendi, che calcia sul palo a Melgrati battuto. E così dal possibile 3-0 nel giro di soli sessanta secondi si passa al 2-1: è il 66′ quando capitan Giudici accorcia le distanze, insaccando di testa su un perfetto assist dalla sinistra di Lepore.

Dopo il gol del 2-1 il Lecco continua a provarci ma la retroguardia bianconera è sempre molto attenta e concede davvero pochissimo all’attacco bluceleste. Di occasione da rete non se registrano più su entrambi i fronti d’attacco ma ad un passo dallo scadere Zuccon fa partire un tiro-cross sul quale Bunino non ci arriva per pochissimo.

Si arriva così al 90′ con il risultato sul 2-1; nei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara non succede più nulla. Il discorso qualificazione è così rimandato alla gara di ritorno in programma al “Manuzzi” giovedì 8 giugno (calcio d’inizio alle 20.30).

Si è invece chiusa sul 2-2 l’altra semifinale che vede opposte Foggia e Pescara.

Tabellino

LECCO – CESENA 1-2: Mercadante(C) rig. 9′, Prestia (C) 45’+1, Giudici (L) 66′.

LECCO: Melgrati, Celjak, Bianconi (dal 78′ Stanga), Enrici (dal 54′ Zambataro), Giudici, Girelli (dal 46′ Mangni), Zuccon, Ardizzone, Lepore, Buso (dal 70′ Tordini), Pinzauti (dal 78′ Bunino). A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Enrici, Lakti, Scapuzzi, Martorelli, Ilari, Cusumano, Galli). All. Foschi.

CESENA: Tozzo, Ciofi, Prestia, Silvestri, Adamo (dal 79′ Albertini), Brambilla (dal 20′ Hraiech), De Rose, Mercadante, Bumbu (dal 59′ Bianchi), S. Shpendi (dal 79′ Ferrante), C. Shpendi (dal 79′ Zecca). A disp: Veliaj, Lewis, Chiarello, Celiento, Mustacchio, Calderoni, Corazza, Pieraccini, Francesconi. All. Toscano.

ARBITRO: Sig. Scatena, sez. Avezzano.