Calcio. Serie C. Volpe commenta la vittoria sul Caldiero: “Risposta da veri uomini”

Il Lecco esce vittorioso dal Rigamonti-Ceppi: pokerissimo al Caldiero

Volpe: “Vorrei fare l’allenatore, non il gestore dell’infermeria”

LECCO – “Una vittoria importante per la squadra e per i tifosi, arrivata dopo una settimana difficile sotto tutti i punti di vista.Dobbiamo recuperare i giocatori perché settimana prossima avremo Tordini squalificato”. Queste le parole di Volpe nella conferenza stampa dopo la partita del Rigamonti-Ceppi tra Lecco e Caldiero Terme terminata 5-1 per i blucelesti.

“Oggi i ragazzi hanno dato una risposta da veri uomini dopo le parole del presidente di qualche giorno fa e la situazione infortunati. Riguardo all’infermeria viviamo praticamente alla giornata, ieri abbiamo dovuto rinunciato anche a Furlan per far si che non aggravi la sua situazione al pettorale”.

Riguardo alla partita odierna: “Abbiamo vinto soffrendo, ma comunque rimanendo in partita: eravamo in pochi, in 13 con 3 ragazzi della Primavera. Devo fare i complimenti a tutti, ci sono delle difficoltà oggettive e la partita di stasera non le nasconde però ci dà ossigeno. Dalmasso, inoltre, si è dimostrato un grande portiere e questo è un premio per la sua professionalità”.

“Inoltre, il Caldiero – continua Volpe – ci ha dato filo da torcere fino al 2 a 1 poi, finalmente, la squadra si è sciolta togliendo il freno a mano. Finora abbiamo sbagliato tanto ma, mi auguro che questo risultato sia il frutto del lavoro che io e il mio staff stiamo portando avanti giorno dopo giorno”.

La partita è cambiata nella ripresa perchè nel primo tempo secondo Volpe: “Eravamo confusionari, e nell’intervallo ho cercato di motivarli tranquillizzandoli e trasmettendogli ottimismo. La squadra è così ripartita e il gol ha scaturito tutto il loro potenziale, questo a testimonianza che la testa e la mentalità fanno tutto”.

Infine il mister fa il resoconto degli infortunati nella sua squadra chiarendone anche la causa: “Battistini è fermo per una tendinite che gli dà fastidio, ora in via di guarigione. Billong ha avuto una piccola contrattura al flessore, punto delicato e potrebbe rientrare la prossima settimana. Anche Beghetto è in via di guarigione e potrebbe rientrare. Frigerio e Di Gesù hanno avuto dei risentimenti muscolari, Louakima uguale: sarà fermo per un bel po’. Vorrei fare l’allenatore con problemi di abbondanza non il contrario”.

Sulle cause spiega: “Dipende dal terreno di gioco? Non so dare una percentuale, ci stiamo confrontando con dei professionisti per trovare delle soluzioni: certamente incide, ma non possiamo ridurci solo a quello perché ci sono altre cose. Sbagliato a monte qualcosa in estate? Lo vorrei capire anche io, sono cose che dovete giudicare voi. Vorrei solo avere venti giocatori e più concorrenza in allenamento”.