Calcio solidale. “Lo sport per la vita” a sostegno di Inprimalinea onlus

Successo per i tre tornei giovanili di Verderio, Dolzago e Cassago Brianza

Mary Quadrio: “Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita”

VERDERIO – “Lo sport per la vita” ha portato a termine il suo progetto dando il suo contributo a Inprimalinea Onlus realtà impegnata a sostenere il Dipartimento Oncologico degli ospedali di Lecco e Merate.

Un sostegno reso possibile grazie all’organizzazione di tre tornei calcistici organizzati dalle società sportive di Verderio, Dolzago e Cassago Brianza. Il primo si è svolto a Verderio il 28 maggio riservato alla categoria Giovanissimi, il secondo a Dolzago il 18 giugno che ha visto impegnati gli Esordienti e per finire a Cassago domenica scorsa, 25 giugno, riservato ai Pulcini.

I tornei sono stati organizzati dalle tre rispettive società sportive e coordinati da Mary Quadrio di MQ Event con la collaborazione delle locali associazioni degli Alpini e degli oratori, coinvolgendo circa 400 persone tra giovani calciatori, allenatori e dirigenti.

“Il mio grazie – dichiara Mary Quadrio va a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento. Al presidente Alessandro Buzzella dell’ A.I.A.-Associazione Italiana Arbitri e ai suoi collaboratori, a Giovanni Colombo, delegato Lefa Nazionale Dilettanti FIGC di Lecco, per il supporto e la sua esperienza, alle amministrazioni comunali per la collaborazione, agli gli sponsor, fornitori e commercianti che hanno contribuito nel sostenere l’iniziativa, agli alpini di Dolzago e alle cucine di Verderio e all’oratorio di Cassago Brianza. Un grazie particolare va a tutti i 400 ragazzi, piccoli e grandi calciatori, protagonisti dei tre tornei che hanno sostenuto insieme a noi questo progetto solidale e quali dico di continuare a seguire e coltivare i propri sogni attraverso lo sport”.

Soddisfazione anche per Mauro Bolis, presidente della Inprimalinea Onlus: “E’ andato tutto bene e ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti. E’ statro raggiunto un ottimo traguardo, soprattutto per i progetti in corso nel Reparto e Day Hospital Oncologico di Lecco”.