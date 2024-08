Calcio. Stop agli abbonamenti, troppe richieste per Lecco-Milan Futuro

Il prestigio della gara ha costretto la società ad interrompere momentaneamente la vendita degli abbonamenti

Si va verso il sold out: 1700 biglietti venduti per la partita di Coppa Italia

LECCO – Per fronteggiare l’alta richiesta di biglietti per il match di Coppa Italia Lecco-Milan Futuro, la società bluceleste ha deciso di mettere in pausa la vendita degli abbonamenti stagionali avviata presso lo stadio Rigamonti-Ceppi il primo di agosto. Tale stop sarà di tre giorni da oggi, mercoledì 7 agosto fino venerdì 9, di conseguenza si estenderà fino a lunedì 12 dato il fermo già stabilito nei weekend.

Mentre, la vendita online proseguirà senza interruzioni. Il rilascio dell’abbonamento nella biglietteria dello stadio rispetterà gli orari già comunicati ossia: da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, sabato e domenica chiuso, salvo diverse comunicazioni della società.

Proseguirà regolarmente, sia online che ‘fisica’ allo stadio e allo Shamrock Pub, la vendita dei biglietti per la partita di Coppa Italia in programma sabato 10 agosto alle 21:00 al Rigamonti-Ceppi e valida per il primo turno del trofeo nazionale di categoria.

Per la gara si prevede un sold out dato che sono oltre 1700 i biglietti già venduti per Lecco-Milan Futuro; anche la vendita degli abbonamenti sta andando molto bene infatti, alle ore 19 del 6 agosto, sono 1525 i tifosi che hanno sottoscritto il tagliando della campagna abbonamenti “Il Cielo Sarà Bluceleste”.