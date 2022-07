L’estremo difensore si accasa al Novara

Dalla Pistoiese arriva l’attaccante, classe ’94, Pinzauti

LECCO – Proseguono le operazioni di mercato della Calcio Lecco. Dopo la cessione di Merli Sala e l’arrivo di Pecorini, il club di via Don Pozzi ha ufficializzato altre due operazioni.

In uscita l’estremo difensore Marco Pissardo, che lascia Lecco dopo due stagioni per accasarsi al Novara; in entrata la punta Lorenzo Pinzauti, il quale approda in bluceleste dalla Pistoiese a titolo definitivo, firmando un contratto biennale.

Oltre all’esperienza coi toscani Pinzauti in carriera ha giocato anche per Tuttocuoio, Pontedera, Teramo e Novara. I suoi numeri parlano di 170 presenze in Serie C, tra campionato e coppa, impreziosite da 51 gol e 17 assist. Numeri che testimoniano la qualità e l’affidabilità dell’attaccante classe ’94.

Le amichevoli precampionato

In attesa del raduno, programmato per venerdì 15 luglio allo stadio “Rigamonti-Ceppi”, la Calcio Lecco ha ufficializzato il calendario delle amichevoli precampionato: