Ballo. Giada Canino e la squadra paralimpica Rosy Dance iniziano bene l’anno

La ballerina calolziese conquista due bronzi e tre quarti posti

Ottime performance nella prima bellissima edizione del Bergamo Open Art Festival

CALOLZIOCORTE – Inizia nel migliore dei modi il 2023 della ballerina calolziese Giada Canino e di tutta la squadra paralimpica della scuola di ballo Rosy Dance di Villongo (BG). Giada e compagni, lo scorso week-end, hanno “giocato in casa” durante la prima bellissima edizione del Bergamo Open Art Festival, la due giorni di ballo svolta a Gorle e organizzata proprio dalla scuola bergamasca guidata dalla maestra Marianna Cadei.

“Erano tutti davvero molto carichi – ha raccontato Elio Canino, papà di Giada -. Dopo gli anni difficili del Covid finalmente i ballerini hanno potuto partecipare a una manifestazione nazionale che ha richiamato atleti da tutta Italia: dal Trentino alla Calabria, isole comprese. Durante le gare si è potuto respirare davvero una bella atmosfera, quell’aria di serenità che è mancata durante i mesi della pandemia. Questo contesto ha permesso a Giada e a tutta la squadra di esprimersi al meglio, superando ancora una volta limiti e barriere. Un grosso grazie va alla maestra Marianna Cadei e alla scuola Rosy Dance per il grandissimo impegno nell’organizzazione dell’evento”.

Le gare di ballo prevedevano un’unica categoria così Giada si è trovata davanti ballerine di categoria superiore e quindi più esperte: “Ha conquistato due medaglie di bronzo e tre quarti posti, è stata bravissima, ancora una volta ci ha stupito per la sua grandissima voglia di scendere in pista per dimostrare di cosa è capace – ha raccontato Elio -. Per noi è stata la prima bella soddisfazione di questo 2023″.

Giada Canino ha ottenuto il 3° posto in Latin Style Tecnica Cha Cha Cha in singolo e il 3° posto in Danze Latine in coppia con Michele Consoli. Poi sono arrivati i quarti posti in Merengue, Danze Standard e Bachata sempre in coppia con Michele Consoli.

“Come genitori non possiamo che essere felicissimi – ha concluso Elio -. La nostra gratitudine va alla scuola di ballo per il grandissimo lavoro che sta portando avanti in questi anni con tutta la squadra paralimpica, un lavoro davvero prezioso”.

Una squadra che vuole andare lontano e proprio in questi giorni si sta preparando per un appuntamento importante: dal 12 al 16 marzo tutta la squadra è attesa a Bardonecchia (TO) per le selezioni degli Special Olympics.