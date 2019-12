Basket C Gold. Calolzio, sconfitta incredibile a Mortara

Non bastano 108 punti per vincere

Eroica prova di Leonardo Meroni, con 32 punti a segno

MORTARA (PV) – Il campionato dell’Enginux Calolziocorte sembra veramente stregato. Alla squadra di coach Angelo Mazzoleni non basta una prova da 108 punti a segno, in quaranta minuti di gioco, per portare a casa la prima vittoria del campionato. Questo perché l’avversaria di serata è il Basket Team Mortara, una formazione che ne segna quasi novanta a partita e che ne ha infilati nel cesto calolziese ben 119.

Già dal primo quarto si capisce che Mortara non ha intenzione di fare sconti (33-21) e mette la partita sul piano più congeniale, quello di fare un punto in più. Calolzio, una squadra che, per filosofia, gioca a “far fare un punto in meno” agli avversari, si adegua nel secondo quarto, chiudendo il primo tempo sotto di dodici (64-52).

Nella ripresa lo spartito non cambia. Leonardo Meroni – 32 punti, 5/8 da oltre l’arco – prova a tenere in partita i biancorossi. L’Enginux si avvicina più volte, ma non riesce mai a sorpassare i pavesi e perde col punteggio di 118-109.

“Penso sia la prima volta che mi capita una partita simile da senior – dichiara coach Mazzoleni – abbiamo giocato discretamente, ma non siamo stati capaci di chiudere il gap del primo quarto.”

BASKET TEAM MORTARA – ENGINUX CALOLZIOCORTE 119-108

PARZIALI: 33-21, 64-52, 98-84

CALOLZIOCORTE: Zambelli 18, Meroni 32, Pirovano 7, Bonacina 6, Ferrario 18, Rusconi 12, Allevi, Galli n.e, Porro, Floreano 13, Perego 2. All. Mazzoleni.