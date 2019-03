Terza sconfitta in stagione per la Enginux.

Inutili i venti punti di Leonardo Meroni.

OLGINATE – Rovello Porro si conferma vera e propria bestia nera per la Enginux Calolziocorte. La formazione di coach Angelo Mazzoleni perde per la seconda volta in stagione con la squadra comasca e viene raggiunta in testa alla classifica.

Calolzio sente la pressione della sfida di vertice e decide di accendere il motore fin dal primo minuto, stampando in faccia agli avversari un quarto da 17-10. A partire dalla seconda frazione è però Rovello a prendere in mano le operazioni. Calolzio boccheggia ma riesce comunque ad andare al riposo lungo avanti di un punto (35-34).

Nella ripresa alla Enginux non riesce il solito terzo quarto roboante, ma sono gli ospiti a prendere il controllo della partita grazie a uno scatenato Bosa, il figlio del grande Beppe. Calolzio prova a resistere, ma le triple degli avversari guidano Rovello alla vittoria col punteggio di 72—79.

“Una partita fisica in cui abbiamo subito troppo il loro tiro da fuori. Siamo comunque secondi a sei partite dalla fine del girone, non dobbiamo farci condizionare più di tanto da questa sconfitta” ha dichiarato coach Angelo Mazzoleni a fine gara.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – ROVELLO PORRO 72-79

PARZIALI:17-10, 35-34, 53-57, 72-79

CALOLZIOCORTE: Butti 4, Zambelli 15, Meroni 20, Ferrario 7, Pirovano n.e, Cazzaniga n.e, Fontana , Rusconi 6, Porro 4, Floreano 12, Bonacina 4. Garota n.e. All. Mazzoleni.