Torneo durissimo, quattro retrocesse alla fine della stagione regolare

In palio il titolo regionale e la partecipazione alla futura C Regionale 2023/24

LECCO – Inizierà il prossimo fine settimana il campionato di Serie C Silver, con due formazioni lecchesi al via: l’Enginux Calolziocorte e la Tecnoadda Mandello. Le squadre lariane sono state inserite nel girone Blu.

La prima delle due a scendere in campo sarà la formazione di coach Federico Tocalli che, al CRAL di Mandello, affronterà l’Italcontrol Team 86 Villasanta. Il tip off sarà sabato alle ore 18.00.

La formazione calolziese di coach Angelo Mazzoleni giocherà la gara d’esordio in trasferta sul campo del Le Bocce Erba, allenata dall’ex playmaker Arturo Fracassa. Appuntamento per domenica 25 settembre alle ore 18.00.

La Serie C Silver 2022/23 è composta da tre gironi da 14 squadre. La stagione regolare terminerà il 14 aprile, lasciando spazio poi alla post season che, vista l’imminente riforma dei campionati, sarà diversa da quella delle scorse stagioni.

Nel dettaglio, le prime due classificate parteciperanno ai play-off Gold, con la possibilità di giocarsi il titolo regionale, e avranno garantito un posto per la futura C Regionale. Le squadre dal 3° al 10° posto disputeranno i play-off Silver: le vincenti del primo turno resteranno in C Regionale, così come le vincenti del turno di spareggio tra le perdenti del primo turno. Le altre retrocederanno nella futura Serie D insieme alle ultime quattro del girone.

Quello che si troveranno di fronte le formazioni lecchesi sarà un campionato duro dove sarà necessario restare concentrati ed evitare passi falsi, viste le quattro retrocessioni senza appello – quasi un terzo delle squadre – alla fine della stagione regolare.