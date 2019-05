Finito anche il campionato di CSilver

Calolzio conclude terza, penalizzata dalla classifica avulsa

LECCO – Con la vittoria di Calolzio di sabato sera si sono conclusi tutti i campionati principali delle società di pallacanestro lecchesi. Quattro squadre ai Play Off – tre ancora in corsa per la promozione! – e due ai Play Out, con Pescate che deve ancora conquistarsi la salvezza.

SERIE B – GIRONE B

CLASSIFICA:

42 – Agribertocchi Orzinuovi

40 – Super Flavor Milano

40 – Tigers Cesena

40 – Rekico Faenza

38 – Virtus Padova

36 – Juvi Cremona

30 – Tramarossa Vicenza

32 – Rucker Sanve San Vendemiano

30 – Lissone Interni Bernareggio

28 – GORDON OLGINATE

28 – Sinermatic Ozzano

28– GIMAR LECCO

24 – BMR Basket Reggio Emilia

18 – Pall. Crema

14 – Orva Lugo

10 – Rimadesio Desio

SERIE C SILVER – GIRONE B

ENGINUX CALOLZIOCORTE – Rondinella Sesto 69-55

CLASSIFICA:

50 – Rovello Porro

50 – Fortitudo Busnago

50 – ENGINUX CALOLZIOCORTE

38 – Team ’86 Villasanta

38 – POSAL Sesto San Giovanni

34 – Ebro Basket

34 – Social Osa

28 – Di.Po. Vimercate

26 – Rondinella Sesto

24 – Groane Lentate

16 – Milano 3 Basket

18 – Pezzini Morbegno

18 – Soul Basket Milano

18 – Basketown Milano

16 – Bocconi Milano

14 – Isola Virtus Terno

SERIE D – GIRONE A

CLASSIFICA:

40 – TECNOADDA MANDELLO

40 – EDILCASA CIVATESE

38 – La Torre Basket

38 – SBT Treviglio

36 – Excelsior Bergamo

30 – Sportiva Sondrio

30 – Basket Caravaggio

26 – MEDINMOVE VERCURAGO

22 – ASD Basket Verdello

22 – Basket Cologno al Serio

18 – AUTOVITTANI PESCATE

16 – ASD Basket Nibionno

6 – CB Alto Sebino

2 – ARS Rovagnate

LEGENDA:

– Play Off

– Play Out

– Retrocessa nella categoria inferiore