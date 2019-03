Partita a due facce: primo tempo splendido, ripresa faticosa

Settimana prossima la dura sfida contro Social Osa

OLGINATE – L’Enginux Calolziocorte vince la partita interna contro l’Ebro Basket Milano e aumenta a quattro i punti di distacco su Rovello Porro, sconfitta sabato sera a Busnago.

La partita vista al PalaRavasio è sostanzialmente a due facce. Nel primo tempo il pubblico vede una Enginux scintillante, in grado di scappare via nel secondo quarto coi guizzi di Marcello Butti e Cristian Fontana, andando al riposo con un cospicuo vantaggio (41-27).

Nella ripresa Calolzio appare poco concentrata e svagata, perde palloni banali e fatica a trovare il fondo della retina. I milanesi ne approfittano per mettersi in scia, ma i ragazzi di coach Mazzoleni saranno bravi a non farsi mai superare, chiudendo la partita sul punteggio di 59-55.

“La partita all’inizio è stata piacevole, poi è diventata più complessa – dichiara coach Angelo Mazzoleni a fine gara. È stato importante vincere e allungare su Rovello, soprattutto in vista dell’impegno di settimana prossima sul difficile campo di Social Osa.”

ENGINUX CALOLZIOCORTE – EBRO BASKET MILANO 59-55

PARZIALI: 23-18, 41-27, 48-41, 59-55

CALOLZIOCORTE: Zambelli 5, Meroni 7, Floreano 7, Rusconi 10, Bonacina 8, Butti 5, Ferrario 3, Fontana 8, Garota, Porro 6, Pirovano n.e, Cazzaniga n.e. All. Mazzoleni.

MILANO: Ardizzone, Galletta 13, Borroni 9, Fontana 4, Pupella, Piovani 2, Binaghi 4, Martini, Riva 3, Penazzi, Vignoli 2, Merlati 18. All. Derivo