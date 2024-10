Basket DR1. Calolzio e Civatese, doppio sì!

Calolzio ottiene la terza vittoria di fila

Civatese al primo successo stagionale in campionato

OLGINATE – Prosegue senza intoppi la marcia della WBT Calolziocorte. Nella sfida tra imbattute, i calolziesi hanno avuto la meglio contro il Basket Nibionno, vincendo col punteggio di 63-51.

La formazione di coach Ivano Perego ha guidato sostanzialmente per tutto il match. Avanti alla fine del primo quarto (20-15), nel secondo è Simone Paduano – 8 punti nella frazione – a spingere i suoi, che vanno al riposo sopra di dieci lunghezze (39-29).

Nell’ultima frazione i padroni di casa vanno in difficoltà, complice l’espulsione di Martino Rusconi. Nibionno rientra sino al meno quattro (52-48) con una tripla di Brambilla, ma non oltre.

Calolzio può festeggiare la terza vittoria di fila anche grazie alla convincente prova di Federico Casati, autore di 16 punti.

“Se vogliamo vincere, dobbiamo giocare con più intensità rispetto alla partita di oggi – dichiara coach Perego – abbiamo sistematicamente spento la luce dopo ogni break, ed è una cosa che non possiamo permetterci. Loro sono stati bravi a rientrare e, a quel punto, abbiamo migliorato la nostra difesa e non abbiamo più concesso loro spiragli per completare la rimonta”.

WBT CALOLZIOCORTE – BASKET NIBIONNO 63-51

PARZIALI: 20-15; 39-29; 51-44

CALOLZIOCORTE: Rusconi 4, Paduano 11, Meroni 2, Casati 16, Butti 3, Colosimo 2, Longhi 9, Crippa 9, Combi 2, Mattavelli. All. Perego.

CIVATESE – Arriva alla tera giornata il primo “hurrà” per l’Edilcasa Civatese. I ragazzi di coach Marco Pozzi hanno respinto l’assalto de “Il gigante” Inverigo.

Nel primo quarto la partita è in equilibrio (13-12), ma sono i padroni di casa ad andare in vantaggio a metà gara, con sette lunghezze in più (38-31).

Nella ripresa i ragazzi di coach Pozzi allungano definitivamente nel terzo quarto e gestiscono nell’ultima frazione, vincendo col punteggio di 70-57.

“Siamo stati bravi a mettere in campo il lavoro fatto in settimana – dichiara il coach – abbiamo preso ritmo e questo ha dato i suoi frutti”.

EDILCASA CIVATESE – IL GIGANTE INVERIGO 70-57

PARZIALI: 13-12; 38-31; 55-41

CIVATE: Tentori 15, Minari L. 11, Rotta 10, Bianchi 9, Minari S.7, Iuculano 5, Galli 5, Lomasto 3, Corti 2, Castagna 2, Maver 1, Brusadelli. All. Pozzi.