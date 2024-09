Basket DR1. Calolzio e Civatese, questa sera si comincia

Doppio esordio casalingo per le lecchesi

Entrambe le formazioni si presentano acciaccate al via

LECCO – Incomincia questa sera il campionato di Serie DR1. Nel girone Est C stanno, oltre a Nibionno, le lecchesi WBT Calolziocorte ed Edilcasa Civatese. Le due formazioni inizieranno entrambe stasera, giocando la prima partita di campionato davanti al pubblico amico.

La WBT comincia alle 21.30 contro la Pall. Cabiate, formazione retrocessa lo scorso anno ma che si è rinforzata con gli arrivi di Passero e Ruzzon. I calolziesi sono reduci da un ottimo precampionato – imbattuti! – ma non avranno in campo Stefano Radaelli e Simone Paduano, con Martino Rusconi in forse per un problema al polpaccio.

“Il precampionato è stato molto buono, sarebbe stato ottimo senza gli infortuni, ma sappiamo che fanno parte del gioco – dichiara coach Ivano Perego – sono state cinque settimane molto intense, i ragazzi si sono allenati con voglia e intensità. Le quattro vittorie in amichevole danno morale, le portiamo a casa perché danno il polso della situazione. Siamo pronti per iniziare la stagione, sarà poi il campo a parlare”.

Al PalaCivitz questa sera il roster dei ragazzi del neo coach Marco Pozzi sarà molto risicato, nella sfida delle 21.30 contro il Basket Rovello. Il precampionato dei grigiorossi è stato soddisfacente, secondo quanto il pensiero dell’allenatore brianzolo, ma l’impatto con la stagione non sarà semplice.

“Arriviamo alla prima partita con tante situazioni su cui non abbiamo ancora avuto il tempo per lavorare, ma abbiamo fatto un buon lavoro fino ad oggi e i ragazzi questa settimana si sono allenati molto bene – dichiara il coach – non siamo al completo perché abbiamo fuori per tutta la stagione Fabio Panzeri e per questa partita mancheranno anche Andrea Corti e Mathias Cala, ma abbiamo un roster lungo che ci ha permesso di lavorare comunque bene in allenamento: domani tutti avranno la possibilità di dimostrarmi che possono dare il loro contributo”.