Basket DR1. WBT Calolziocorte, mercato concluso

I lecchesi hanno chiuso il roster, tredici i senior

“Puntiamo ai play-off, poi si vedrà…” dichiara il dirigente Giuseppe Figini

CALOLZIOCORTE – La WBT Calolziocorte ha concluso il mercato, con una squadra discretamente rinnovata rispetto allo scorso anno, pronta per affrontare il campionato di DR1.

La formazione del presidente Dario Brini, dopo la retrocessione dello scorso anno, ha chiuso la lunga parentesi con coach Angelo Mazzoleni, dando la guida della prima squadra a coach Ivano Perego. Non faranno più parte del roster Mattia Pirovano, Thomas Marabelli e Davide Perego, per cui è previsto un ritorno in Serie C a Busnago.

I nuovi acquisti sono quasi tutti dei “figliol prodigi”. Il playmaker titolare dovrebbe essere Marcello Butti, esperienza giovanile in Bluceleste e già stato alla Carpe Diem in Serie C. Dopo un anno di assenza tornano anche il centro Michele Crippa – fermo lo scorso campionato – e l’ala Riccardo Galli, in DR1 a Inverigo. Sempre da Inverigo arriva Giacomo Garota, che occuperà il doppio ruolo di giocatore e preparatore atletico. L’ultimo acquisto e Luca Colosimo, calolziese doc, lo scorso anno a Nibionno.

Tra i confermati restano “le bandiere” Leonardo Meroni, Martino Rusconi e Simone Paduano, l’ala mandellese Stefano Radaelli, e i giovani Thomas Mazzoleni, Samuele Longhi, Stefano Combi e Nicolas Papini.

“Il nostro obiettivo è quello di giocarci il campionato il più a lungo possibile, agganciando i play-off e poi vedere dove possiamo arrivare. La squadra è solida, col giusto mix di giovani e giocatori esperti” dichiara il DS Giuseppe Figini.

Al gruppo di tredici senior si aggregheranno anche i giovani promettenti dell’U19.