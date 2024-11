Basket femminile. Le giovani cestiste di Calolzio in visita alla RSA locale

Un pomeriggio solidale per le ragazzine calolziesi

“Abbiamo fatto squadra con un’importante realtà” dichiara il presidente Brini

CALOLZIOCORTE – Sport e solidarietà spesso vanno a braccetto. In quest’ottica è stato organizzato un incontro tra le giovani cestiste della Carpe Diem Calolziocorte e gli ospiti della RSA cittadina, domenica 10 novembre. L’esperienza è stata positiva sia per le ragazze che per gli anziani residenti della struttura, coinvolti in semplici giochi a tema pallacanestro.

Ad accompagnare la squadra nella struttura sono stati i dirigenti calolziesi e l’educatrice Norma Perego.

“Nell’ambito del progetto #ROSACARPEDIEM, domenica 10 novembre nel pomeriggio le ragazze della squadra femminile U14 della Carpe Diem Calolzio hanno voluto condividere con gli ospiti della Rsa Casa Madonna della Fiducia la loro passione – dichiara il dirigente Manrico Antozzi – le ragazze in divisa hanno visitato i vari piani della struttura. Per i nonni ospiti si è trattato di un momento di gioia e divertimento, grazie all’allestimento di un semplice canestro mobile con cui cimentarsi in tiri e rimbalzi. Ad affiancarli le ragazze, raccontando la propria esperienza e sostenendoli con consigli e tifo”.

Grande soddisfazione anche per lo storico presidente della società cestistica calolziese, Dario Brini, anch’esso presente. “ Oggi abbiamo fatto squadra con un’importante realtà del nostro territorio come la Rsa Casa Madonna della Fiducia. È stato un bel momento di confronto intergenerazionale, veramente emozionante. Spero che le nostre ragazze facciano tesoro dei tanti consigli ricevuti”.