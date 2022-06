Basket play-off C Silver. Calolzio, il sogno continua

Espugnata Cerro Maggiore in gara 3 (65-69)

Contro Milano Mi Games per la promozione in C Gold

OLGINATE – L’Enginux Calolziocorte non vuole ancora terminare questa infinita e meravigliosa stagione. I ragazzi del presidente Dario Brini hanno vinto oggi la decisiva gara 3 contro la Pall. Cerro Maggiore e si sono conquistati il diritto di affrontare il Milano Mi Games, in palio il passaggio in serie C Gold.

Il primo quarto la tensione si taglia con il coltello e le squadre sembrano un po’ bloccate (12-12). Nella seconda frazione sono i ragazzi di coach Angelo Mazzoleni provano la fuga, sfiorando la doppia cifra di vantaggio. I padroni di casa si avvicinano e sorpassano sul finale del quarto, andando al riposo con un possesso pieno di vantaggio (28-25).

Nella ripresa è ancora la Pall. Cerro Maggiore a spingere sull’acceleratore. Calolzio tocca il fondo sul meno tredici, barcolla ma non cede. I lecchesi dimostrano carattere e nonostante le numerose assenze – Rusconi, Farinatti e Pirovano tra gli altri… – risorgono sino a chiudere il terzo quarto sotto di soli cinque lunghezze (45-40).

Gli ultimi dieci minuti i biancorossi mettono nel cesto dei milanesi quasi trenta punti. L’ultimo vantaggio di Cerro è a tre minuti dalla fine del match, poi c’è solo Calolzio.

L’Enginux vince 65-69 grazie ai 28 punti di un immarcabile Leonardo Meroni e adesso attende Milano Mi Games per la serie decisiva.

PALL. CERRO MAGGIORE – ENGINUX CALOLZIOCORTE 65-69

PARZIALI: 12-12; 28-25; 45-40.

CALOLZIOCORTE: Meroni 28, Mazzoleni T., Pirovano N. 11, Fontana 3, Longhi 12, Cercano 2, Brown 11, Galli M. 2, Crevenna 0