Basket play-out Serie D. Vercurago e Pescate, vittorie sul velluto

I Coguari scavallano “quota cento” a Concorrezzo

Pescate senza problemi contro il Basket Verdello

CONCORREZZO – La Medinmove Vercurago non ha nessun problema a espugnare il campo della Pol. Concorrezzo; i Coguari dominano la partita, mettendo nel cesto degli avversari oltre cento punti.

Già dal primo quarto si capisce che sarà una giornata lunga per i padroni di casa, coi lecchesi in ampio vantaggio (9-24). La formazione di coach Alessandro Ciceri è un orologio svizzero e aumenta il divario progressivamente, doppiando gli avversari a metà partita (24-52).

Nella lunghissimo “garbage time” del secondo tempo Vercurago non si arresta e arriva a superare “quota cento”, vincendo col punteggio di 67-105.

Miglior marcatore del match Simone Butta a quota 23. 17 punti per i giovani Matteo Cazzaniga e Stefano Combi.

POL. CONCORREZZO – MEDINMOVE VERCURAGO 67-105

PARZIALI: 9-24; 24-52; 41-75

VERCURAGO: Butta 23, Cazzaniga 17, Combi 17, Albenga 11, Garota 10, Motta 10, Gnecchi 5, Lomasto 3, Marrchesi 3, Marchesi G. 3, Capelli 3. All Ciceri,

MALGRATE – Facile “sgambata” casalinga per l’Autovittani Pescate contro il Basket Verdello. I lecchesi chiudono la partita già nel primo quarto e attuano un’ampia rotazione, dando spazio ai giocatori più giovani.

Nei primi dieci minuti l’Autovittani prende il controllo della partita, chiudendo il primo quarto sul punteggio di 21-7. A partire dal secondo coach Davide Figini allarga le rotazioni, cercando di dare spazio a tutti i ragazzi a referto.

Nonostante l’amplissima rotazione e la giovane età dei giocatori, Pescate mantiene il controllo del match e vince col punteggi di 72-44.

“Partita a senso unico fin dall’inizio – dichiara coach Figini – ho voluto dare spazio a chi ha giocato di meno durante, l’anno, dando un po’ di riposo a quelli che hanno giocato di più in stagione”.

AUTOVITTANI PESCATE – BASKET VERDELLO 72-44

PARZIALI: 21-7, 35-21, 53-29

PESCATE: Tentori 22, Longhi 12, Cala 8, Paganoni 7, Butti 5, Nasatti 5, Chiappa 5, Porcaro 4, Bartesaghi 3, Puglisi 1, Colombo, Suzani. All. Figini.