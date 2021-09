Basket prestagionale. Mandello ko, Calolzio batte Vercurago

La Tecnoadda sconfitta sul campo della Forti e liberi Monza

Calolzio batte i Coguari di Vercurago al PalaButta

MONZA – Prima sconfitta stagionale per la Tecnoadda Mandello, che perde di misura a Monza contro la Forti e Liberi.

Contro una squadra molto fisica, Mandello non riesce a mantenere la solita difesa d’acciaio. La sfida contro Monza è comunque combattuta, coi lariani che riescono ad andare al riposo con tre punti di vantaggio (37-40).

Nella ripresa è Monza ad allungare. I brianzoli vincono sia il terzo che il quarto parziale e ribaltano il match, portando a casa la partita col punteggio di 81-77.

“Abbiam fatto un passo indietro contro una squadra molto fisica, ma comunque è stata una partita punto a punto. Venerdì ultima amichevole e poi, da settimana prossima, inizierà il campionato” dichiara coach Federico Tocalli.

FORTI E LIBERI MONZA – TECNOADDA MANDELLO 81-77

PARZIALI: 10-22; 37-40; 57-57

MANDELLO: Marrazzo 6, Ratti 8, Paduano 3, Melzi 2, Niang 8, Balatti 5, Allevi 6, Amati n.e, G. Crippa 2, Radaelli 18, Lafranconi 2, M. Crippa 14, De Gregorio 3. All. Tocalli.

CALOLZIOCORTE – Buona sgambata tra Enginux Calolzio (Csilver) e Medinmove Vercurago (Serie D),. Le formazioni lecchesi hanno giocato cinque quarti – azzerando il punteggio ogni volta – con l’ultimo senza fermare il cronometro.

Il primo quarto è tutto di Calolzio, grazie anche al rientro di Martino Rusconi, con Vercurago troppo molle per resistere ai padroni di casa (25-11). A partire dal secondo coach Angelo Mazzoleni allunga le rotazioni – tanti 2004 in campo – e i Coguari a ne approfittano per portare a casa i restanti tre parziali, con l’ultimo – senza fermare il cronometro – conclusosi in parità.

Il risultato finale complessivo vede Calolzio vincere col punteggio di 77-69.

“Sicuramente siamo andati meglio che contro Mandello – dichiara coach Mazzoleni – nel primo quarto siamo stati molto fluidi in attacco. A partire dal secondo ho dato più spazio ai giovani, per capire quali sono pronti a contribuire da subito. Un buon passo avanti in vista dell’amichevole di sabato prossimo contro l’Excelsior”.

“Il divario è tutto nel primo quarto, dove siamo stati troppo molli. A partire dal secondo abbiamo cambiato registro, con un atteggiamento e una difesa migliori. Fisicamente stiamo crescendo. Stiamo lavorando parecchio in settimana sull’aspetto difensivo e credo che i miglioramenti si siano visti” dichiara coach Gianluca Motta, allenatore di Vercurago.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – MEDINMOVE VERCURATO 77-69

PARZIALI: 25-11; 14-17; 12-14; 15-16; 11-11