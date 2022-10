I ragazzi di coach Mazzoleni espugnano il campo di Sesto San Giovanni

Mandello perde in volata la sfida contro il Le Bocce di coach Fracassa

SESTO SAN GIOVANNI – Vittoria doveva essere è vittoria è stata. L’Enginux Calolziocorte espugna con autorità il campo della Rondinella Sesto San Giovanni – ultima e ancora senza vittorie – rilanciandosi in classifica.

Sin dal primo quarto è la squadra di coach Angelo Mazzoleni a prendere il controllo della partita (16-23), andando negli spogliatoi con un tranquillo vantaggio in doppia cifra (22-34).

La partita si spacca in due nel terzo quarto: Calolzio lascia agli avversari solo otto punti e ne segna trenta (30-64), trasformando l’ultima frazione in un lungo “garbage time”.

Miglior marcatore per i calolziesi Martino Rusconi a quota 22. Doppia cifra anche per Mattia Pirovano (15).

“Abbiamo fatto una partita, partiti col piede giusto e i ragazzi hanno fatto una bella gara nei primi tre quarti, nell’ultima frazione ho lasciato spazio ai giovani, che così si abituano alla categoria. Sono contento” dichiara coach Mazzoleni.

RONDINELLA SESTO S. GIOVANNI – ENGINUX CALOLZIOCORTE 52-76

PARZIALI: 16-23; 22-34; 30-64

CALOLZIOCORTE: Meroni 0, Pirovano 15, Castagna 8, Mazzoleni, Carcano 2, Rusconi 22, Minari 3, Longhi 9, Galli 2, Crippa M. 9, Tentori 4, Crippa R. 2. All. Mazzoleni

MANDELLO – La Tecnoadda Mandello non riesce a replicare l’ottima partita di settimana scorsa a Busnago e cede il passo in casa al Le Bocce Erba di coach Arturo Fracassa.

Mandello parte con le marce giuste nel primo quarto e la partita resta in sostanziale equilibrio per tutto il primo tempo, con la squadra ospite che va al riposo con un punto di vantaggio (39-40).

Nel terzo quarto sono gli erbesi a tentare lo strappo, toccando anche la doppia cifra di vantaggio. I ragazzi di coach Federico Tocalli non demordono, ma nell’ultima frazione Erba riesce ad allungare progressivamente fino al 69-77 finale, approfittando di qualche errore di troppo dei mandellesi dalla lunetta.

21 punti per Ibrahim Niang, con un deficitario 8/24 al tiro, e 16 per Andrea Ratti.

“Una partita che si poteva tranquillamente vincere – dichiara coach Tocalli – oggi la difesa non è stata all’altezza e abbiamo sbagliato troppi tiri liberi nei momenti importanti della gara. In più abbiamo concesso troppi rimbalzi offensivi ed è mancata la cattiveria e la voglia che ho visto a Busnago”.

TECNOADDA MANDELLO – LE BOCCE ERBA 69-77

PARZIALI: 19-16; 39-40; 59-59

MANDELLO: Niang 21, Ratti 16, De Gregorio 10, Combi 8, Marrazzo 6, Balatti 4, Longhi 4, Invernizzi 0, Lanfranconi, Lanfranconi S., Melzi, Puglisi. All. Tocalli