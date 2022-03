Basket Serie C Silver. Calolzio cade in casa della capolista

I lecchesi resistono quasi un tempo alla Marnatese

Calolzio in campo senza Xavier Brown

GORLA MAGGIORE– Niente da fare per l’Enginux Calolziocorte in casa della capolista Marnatese. I lecchesi ci provano ma la corazzata varesina – una sconfitta in stagione! – vince senza troppi patemi.

Calolzio si presenta senza Xavier Brown e l’impatto con la partita è piuttosto ostico, coi padroni di casa che volano via (11-2). Dopo il time out di coach Angelo Mazzoleni i lecchesi risorgono e chiudono la prima frazione sotto di un solo punto (21-20). Dopo esser stati anche in vantaggio, i caloziesi bloccano alla fine della seconda frazione, andando al riposo con oltre dieci punti da recuperare (43-31).

Nella ripresa la Marnatese gestisce con sapienza il vantaggio e Calolzio non riesce più a rientrare, chiudendo con una sconfitta col punteggio di 75-55.

Primi due quarti giocato bene, nonostante l’assenza di Brown – dichiara coach Mazzoleni – loro sono una squadra con diversi giocatori di categoria superiore. Nonostante la sconfitta, abbiamo disputato una buona partita”.

US MARNATESE – ENGINUX CALOLZIOCORTE 75-55

PARZIALI: 21-20; 43-31; 60-44

CALOLZIOCORTE: Minari, Meroni 6, Pirovano M. 8, Farinatti 9, Mazzoleni 3, Pirovano N. 2, Rusconi 18, Fontana 2, Longhi 7, Crevenna. All. Mazzoleni.