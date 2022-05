Basket Serie C Silver. Enginux Calolzio, vittoria contro Luino

I lecchesi vincono ma non ribaltano la differenza canestri

Ottima prova per Luca Farinatti (16 punti)

OLGINATE – Con un fantastico terzo quarto l’Enginux Calolziocorte torna alla vittoria e si rilancia in chiave play-off. A cedere il passo ai ragazzi di coach Angelo Mazzoleni sono i varesini della Virtus Luino, battuti e agganciati in classifica a 32 punti.

Il primo quarto la Virtus Luino buca facilmente la difesa calolziese, ma i ragazzi di coach Mazzoleni non mollano (16-18). La Enginux si mette al lavoro nel secondo quarto con un propositivo Luca Farinatti – 16 punti per lui in serata – e va al riposo con un punto di vantaggio.

La svolta del match arriva nel terzo quarto. I lecchesi giocano bene, difendono meglio e arrivano a guadagnare anche quindici punti di vantaggio. Luino non molla e rosicchia il divario un passo alla volta nell’ultimo quarto ma i calolziesi non si fanno spaventare e tengono il punto, vincendo col punteggio di 72-66.

“Una bella partita in cui abbiamo avuto la meglio, peccato non aver ribaltato la differenza canestri rispetto all’andata” dichiara coach Mazzoleni.

ENGINUX CALOLZICORTE – VIRTUS LUINO 72-66

PARZIALI: 16-18, 38-37, 57-47

CALOLZIOCORTE: Farinatti 16, Rusconi 15, Brown 9, Longhi 8, Pirovano M. 8, Pirovano Nicolò 7, Meroni 5, Fontana 4, Mazzoleni. Galli n.e, Minari n.e, Crevenna n.e. All. Mazzoleni.