Basket Serie C. Venerdì nero per le formazioni lecchesi

Una Calolzio rimaneggiata perde a Varedo

Disastro Mandello: non c’è il medico, 0-20 a tavolino

VAREDO – Pesante sconfitta sul campo di Varedo per l’Enginux Calolziocorte, al suo primo stop di questo 2023.

Già dal riscaldamento si capisce che non è serata, con Martino Rusconi costretto a fermarsi per un problema muscolare e Riccardo Crippa in panchina per onor di firma. Nonostante ciò la formazione lecchese tiene botta e cede solo nel finale di primo tempo (24-29).

La ripresa inizia con l’espulsione di Michele Crippa per un fallo di reazione. L’Enginux resta in scia fino alla fine del terzo quarto ma, nell’ultima frazione, senza i lunghi titolari i ragazzi di coach Angelo Mazzoleni mollano il colpo, perdendo di oltre venti punti di scarto (80-57)

“È stata una brutta partita, loro hanno giocato continuamente con le mani addosso e gli arbitri glielo hanno permesso; nonostante ciò, siamo rimasti in partita fino alla fine del terzo quarto, poi siamo crollati. Adesso vedremo cosa succederà in settimana con Martino e Michele” dichiara coach Mazzoleni.

ECO PEG VAREDO – ENGINUX CALOLZIOCORTE 80-57

PARZIALI: 16-15, 29-24, 50-41

CALOLZIOCORTE: Paduano 5, Meroni 2, Pirovano 6, Castagna 5, Mazzoleni 2, Carcano 3, Rusconi n.e, Longhi 18, Minari, Crippa M. 12, Tentori 4, Crippa R. All. Mazzoleni

MANDELLO – Incredibile a Mandello: la sfida tra i padroni di casa della Tecnoadda e la O.SA.L Novate non comincia neanche a causa dell’assenza del medico di campo, necessario per regolamento.

La gara è stata omologata infliggendo una sconfitta per 0-20 alla formazione lariana.