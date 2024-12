Basket Serie DR1. Calolzio, il derby è tuo!

Battuta una coriacea Civatese (78-67)

Miglior marcatore Stefano Radaelli con 20 punti

OLGINATE – La WBT Calolziocorte ottiene la dodicesima vittoria consecutiva al termine di una sfida molto combattuta contro un’Edilcasa Civatese mai doma.

Nel primo quarto le difese sono un po’ troppo allegre (24-20), nel secondo i padroni di casa stringono un po’ le maglie difensive e, grazie ai canestri di Stefano Radaelli – miglior marcatore del match a quota 20 punti – allungano fino ad arrivare negli spogliatoi con dieci punti di margine (45-35).

Nella ripresa coach Marco Pozzi rispolvera una zona 1-3-1 di petersoniana memoria e l’attacco dei padroni di casa va in tilt. I grigiorossi si avvicinano (58-54) grazie alla buona prova sotto i tabelloni di Simone Bianchi ma il quarto e quinto fallo (tecnico) di Mathias Cala ridà benzina a Calolzio, che chiude il terzo quarto con un parziale di sei punti consecutivi (64-54).

Gli ospiti si riavvicinano ancora nell’ultimo quarto. A cinque minuti dalla sirena finale la Civatese è a soli due punti di distanza (68-66), ma oltre non andrà. Nel finale di partita gli ospiti segneranno un solo punto, sbagliando valanghe di tiri liberi. Calolzio ne approfitta per volare via, vincendo 78-67.

“Sono contento – dichiara coach Ivano Perego – loro hanno giocato bene, oggi abbiamo acceso e spento ma, negli ultimi cinque minuti, l’abbiamo portata a casa difendendo forte”

“Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare e non abbiamo mai mollato, rientrare dal meno dieci sino al meno due non è da tutti, contro una squadra forte come Calolzio – dichiara coach Pozzi – i miei ragazzi sono stati bravi, peccato per i troppi tiri liberi sbagliati”.

WBT CALOLZIOCORTE – EDILCASA CIVATESE 78-67

PARZIALI: 24-20; 45-35; 64-54

CALOLZIOCORTE: Galli 0, Marchesi n.e., Mazzoleni 10, Meani n.e., Casati 8, Butti 3, Combi 6, Longhi 14, Crippa 13, Radaelli 20, Paduano 4, Garota. All. Perego.

CIVATE: Rotta 15, Bianchi 11, Minari 9, Tentori 9, Galli 8, Castagna 6, Cala 5, Corti 4, Iuculano, Lomasto, Minari L., Negri, All. Pozzi