Basket Serie DR1. Venerdì nero per le lecchesi

Seconda sconfitta consecutiva per la WBT

Edilcasa Civatese rimontata a Rovello Porro

CABIATE– La WBT Calolziocorte si è inceppata. Seconda sconfitta esterna consecutiva per i ragazzi di coach Ivano Perego, battuti 64-51 sul campo della Pallacanestro Cabiate.

Cabiate inizia bene e chiude il primo tempo avanti 32-24, con Calolzio che arranca e non trova mai buone soluzioni offensive.

Nella ripresa i lecchesi arrivano sino a un punti di scarto nel terzo quarto, senza mai riuscire a prendere il comando della partita.

Cabiate vince 64-51. Inutili i 22 punti di Federico Casati.

“Complimenti a Cabiate, che ha fatto una signora partita – dichiara coach Perego – in attacco segnavano e in difesa ci hanno messo tanta sabbia nei nostri ingranaggi. Noi inguardabili come approccio, abbiamo perso l’intensità e la voglia che avevamo. Le assenze non possono essere un alibi”.

PALL. CABIATE – WBT CALOLZIOCORTE 64-51

PARZIALI: 16-12; 32-24; 43-38

CALOLZIOCORTE: Casati 22, Galli 4, Crippa 13, Paduano 6, Meroni 2, Longhi 4, Combi, Mazzoleni, Colosimo, Butti, Meani n.e. All. Perego.

ROVELLO PORRO – L’Edilcasa Civatese dura un tempo contro il Basket Rovello Porro, prima che i padroni di casa prendano in mano il match nell ripresa, vincendolo agilmente.

Il primo quarto è la squadra grigiorossa a dettare il ritmo, con ben venticinque punti a referto (19-25). Già nella seconda frazione Rovello si mette al lavoro, dimezzando lo svantaggio (36-39).

L’inizio di ripresa è fatale ai ragazzi di coach Marco Pozzi. Con soli 6 punti segnati nei primi dieci minuti (65-45) i lecchesi affondano, perdendo poi col punteggio di 81-63.

“Questa partita ci deve insegnare l’atteggiamento e l’attitudine che servono per giocare in questo campionato, un primo tempo in cui siamo riusciti ad imporre il nostro gioco per poi subire nel terzo quarto l’atteggiamento di una squadra che punta in alto” dichiara coach Pozzi.

BASKET ROVELLO – EDILCASA CIVATESE 81-63

PARZIALI: 19-25; 36-39; 65-45

CIVATE: Rotta 21, Castagna 13, Bianchi 9, Tentori 5, Iuculano 4, Lomasto 4, Corti 3, Minari S.2, Minari L.2, Cala, Negri, Brusadelli. All. Pozzi.